  1. استانها
  2. مازندران
۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۰

برای نخستین بار در استان:

سامانه پاسخگویی 190 در مخابرات بابل راه اندازی شد

سامانه پاسخگویی 190 در مخابرات بابل راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر مخابرات شهرستان بابل گفت: برای اولین بار در استان مازندران سامانه پاسخگویی 190 در اداره مخابرات شهرستان بابل راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حسن قربانگلی گنجی ظهر چهارشنبه در آیین راه اندازی این سامانه اظهار داشت: سامانه پاسخگویی 190 جهت ارائه خدمات به مشترکین تلفن ثابت شهری و روستایی طراحی شده است.

وی افزود: تمامی واحدهای خدمات مشترکین مجموعه مخابرات شهرستان بابل می توانند ازخدمات این سامانه بهره مند شوند.

گنجی، وصل تلفن، قطع بدهی یا اعلام پرداخت قبض، دریافت میزان کارکرد، اعلام دریافت نکردن قبض تلفن، راهنمایی در ارتباط با صدور قبض، و اعلام تغییر آدرس را از جمله خدمات این سامانه برشمرد.

وی تصریح کرد: تمامی مشترکین می توانند با گرفتن شماره 190 براساس اطلاعات دریافتی از سیستم و وارد کردن شماره تلفن خود خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی بیان داشت: شماره 190 در تمامی مراکز حتی برای تلفنهایی که دارای قطع بدهی هستند قابل شماره گیری و خدمات دهی است.

گنجی با اشاره به اینکه 46 نقطه روستایی در سطح شهرستان بابل دارای دفاتر خدمات ای سی تی روستایی  هستند، افزود: هدف ایجاد این دفاتر تحقق دولت الکترونیک به صورت پیشخوان در روستاها بوده است.

مدیر مخابرات شهرستان بابل به ارائه سرویسهای ویژه در سطح این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: با توسعه و پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی و به کارگیری پیشرفته ترین سیستمهای مخابراتی در مراکز مخابراتی  بابل امکان ارائه سرویسهای ویژه برای تمامی مشترکین مهیا است.

 

کد مطلب 839683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سید IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      این مطلب را حذف کنید این شماره سامانه جوابگویی وزارت بهداشت است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها