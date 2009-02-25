سامانه پاسخگویی 190 در مخابرات بابل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حسن قربانگلی گنجی ظهر چهارشنبه در آیین راه اندازی این سامانه اظهار داشت: سامانه پاسخگویی 190 جهت ارائه خدمات به مشترکین تلفن ثابت شهری و روستایی طراحی شده است.

وی افزود: تمامی واحدهای خدمات مشترکین مجموعه مخابرات شهرستان بابل می توانند ازخدمات این سامانه بهره مند شوند.

گنجی، وصل تلفن، قطع بدهی یا اعلام پرداخت قبض، دریافت میزان کارکرد، اعلام دریافت نکردن قبض تلفن، راهنمایی در ارتباط با صدور قبض، و اعلام تغییر آدرس را از جمله خدمات این سامانه برشمرد.

وی تصریح کرد: تمامی مشترکین می توانند با گرفتن شماره 190 براساس اطلاعات دریافتی از سیستم و وارد کردن شماره تلفن خود خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی بیان داشت: شماره 190 در تمامی مراکز حتی برای تلفنهایی که دارای قطع بدهی هستند قابل شماره گیری و خدمات دهی است.

گنجی با اشاره به اینکه 46 نقطه روستایی در سطح شهرستان بابل دارای دفاتر خدمات ای سی تی روستایی هستند، افزود: هدف ایجاد این دفاتر تحقق دولت الکترونیک به صورت پیشخوان در روستاها بوده است.

مدیر مخابرات شهرستان بابل به ارائه سرویسهای ویژه در سطح این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: با توسعه و پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی و به کارگیری پیشرفته ترین سیستمهای مخابراتی در مراکز مخابراتی بابل امکان ارائه سرویسهای ویژه برای تمامی مشترکین مهیا است.