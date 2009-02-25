3 متهم پرونده ترور حریری آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "محمود و احمد عبد العال" دو برادر لبنانی و "ابراهیم جرجوره" شهروند سوری سه فرد آزاد شده به شمار می روند.

همچنان چهار افسر لبنانی بلندپایه در بازداشت به سر می برند که این افراد عبارتند از: "جمیل السید" رئیس سابق امنیت عمومی، "ریمون عازار" رئیس سابق سرویس های اطلاعاتی ارتش لبنان، "علی الحاج" فرمانده سابق نیروهای امنیت داخلی و "مصطفی حمدان" رئیس گارد ریاست جمهوری لبنان.

در همین راستا روزنامه المستقبل چاپ لبنان نوشت: کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور حریری هفته گذشته جمیل السید را در زندان "رومیه" در استان "جبل لبنان" تحت بازجویی قرار داد.

لازم به ذکر است که دادگاه بین المللی پرونده ترور حریری 11 اسفند سال جاری آغاز به کار خواهد کرد.

رفیق حریری به همراه 22 فرد دیگر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در بیروت در 14 فوریه 2005(بهمن 83) کشته شد.