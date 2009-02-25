ورود هیئت نظامی آمریکا به بیروت/رایزنی های سولانا با رهبران لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان،"خاویر سولانا" هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای دیدار با مقامهای بلندپایه لبنان،وارد بیروت شد.



سولانا در چارچوب سفر منطقه ای خود وارد لبنان شد و قرار است به مصر و کرانه باختری و مناطق اشغالی 1948 نیز سفر کند.



سولانا که مورد استقبال فوزی صلوخ وزیر امور خارجه لبنان قرار گرفت، برای دیدار با نبیه بری رئیس پارلمان این کشور راهی منطقه عین التینه بیروت شد.



وی پس از آن به کاخ بعبدا می رود تا با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار کند؛ دیدار با فواد سنیوره نخست وزیر لبنان نیز از دیگر برنامه های هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیروت اعلام شده است.

ورود یک هیئت نظامی آمریکایی به بیروت



خبر دیگر اینکه یک هیئت نظامی از آمریکا با یک فروند هواپیمای نظامی وارد بیروت شد. در این هیئت پنج افسر ارشد از جمله ساموئل هیلاند یکی از فرماندهان واحدهای تفنگداران ارتش آمریکا حضور دارند. اعضای این هیئت از بحرین وارد بیروت شدند.



خبرگزاری رسمی لبنان به علت سفر این هیئت نظامی آمریکایی به بیروت اشاره نکرده است.