36درصد نیروگاه بوشهر ایرانی و 40 درصد روسی است/ تاسیس شرکت مشترک اتمی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور بعدازظهر امروز در نشست خبری مشترک با سرگئی کرینکو رئیس روس اتم در محل نیروگاه بوشهر با اشاره به الزام دولت از سوی مجلس شورای اسلامی به تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای تا مدت معین، اقدامات مختلف کشورمان در این حوزه را مورد اشاره قرار داد و گفت: اولین اقدام ما در جهت تحقق دانش بومی نیروگاه سازی، در دارخوین آغاز شد که امروز مرحله طراحی بیسیک آن تا 60 درصد پیشرفت داشته و به زودی به مرحله طراحی جزئی وارد خواهیم شد.

آقازاده با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی برنامه های بسیاری را جهت تحقق اهداف مجلس شورای اسلامی در چارچوب تولید 20 هزار مگاوات تولید برق هسته ای مد نظر دارد گفت: ما در همین چارچوب برای به روز رسانی صنعت کشور در حوزه هسته ای نیز برنامه ریزی کرده ایم و امیدواریم به موازات فعالیت هایمان در نیروگاه دارخوین همکاری هسته ای با کشورهای دیگر را نیز عملیاتی نماییم.

وی با ابراز امیدواری به اینکه در آینده فضای مثبت سیاسی در مورد فعالیت های هسته ای کشورمان ایجاد می شود ، گفت: پس از ایجاد این فضای مثبت ، با توجه به بازار قابل توجه ایران ، پیشنهادات وسیعی در برابر ما قرار خواهد گرفت که بر این اساس ازهم اکنون اقدامات لازم جهت مکان یابی نیروگاههای موردنیاز برای تامین 20 هزارمگاوات برق هسته ای مورد اشاره از سوی 3 شرکت ایرانی در حال انجام است.

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: به هر صورت این فعالیت ها برنامه قطعی جمهوری اسلامی ایران است و طبیعی است که برای پیشرفت آن به فعالیت وهمکاری همه جانبه نیاز است، طبعا در این چارچوب همکاری با کشورهایی چون روسیه که موافقت نامه جامع همکاری هسته ای نیز با آن داریم در دستور کار خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به چه میزان تاسیسات بکار رفته در نیروگاه اتمی بوشهر ایرانی ، چه مقدار روسی و چند درصد آلمانی هستند ، افزود: همان طور که می دانید بخش اعظم تجهیزات مورد نیاز در نیروگاه بوشهر در همان سالهای آغازین در بنادر آلمان و ایتالیا باقی ماند و حجم قابل توجهی از آن به ایران منتقل نشد، لذا تجهیزات اتمی این نیروگاه به ما نرسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر 24 درصد تجهیزات استفاده شده در نیروگاه بوشهر آلمانی است، 36 درصد آن ایرانی و 40 درصد آن روسی است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری با اشاره به قرارداد ایران و روسیه درباره نیروگاه اتمی بوشهر به بخشی از این قرارداد اشاره کرد و گفت : طبق این قرارداد راه اندازی و بهره برداری نیروگاه بوشهر به مدت یک سال توسط همکاران روسی انجام خواهد شد و در این مدت تجربیات و سایر مسائل مورد نیاز به طرف ایرانی منتقل خواهد شد.

آقازاده همچنین از تفاهم تهران و مسکو برای ایجاد شرکت های مشترک جهت بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر و آموزش نیروهای ایرانی جهت کار در این نیروگاه خبر داد.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر هرگونه ارتباط مذاکرات ایران و گروه کشورهای موسوم به 1+5 با فعالیت های هسته ای ایران را تکذیب کرد و گفت : گفتگوهای ما با این کشورها ربطی به فعالیت های داخلی مان ندارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: آن گفتگوها مباحثی سیاسی است در حالی که قابلیت های ایجاد شده در ایران قابلیت هایی غیر قابل بازگشت بوده و به نظرم امروز زمان آن رسیده که کشورهای غربی و دولت جدید آمریکا با واقعیت جاری در ایران به طور صحیح روبرو شوند.

آقازاده با اشاره به تحلیل های صاحب نظران غربی در همین خصوص ادامه داد: به هر حال ما یک کشور هسته ای هستیم و طبعا پذیرش این واقعیت باعث می شود که کشورهای غربی بتوانند در فضای بین المللی از ظرفیت های ایران هسته ای استفاده کنند.

وی یادآور شد: به هر صورت جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه ها در موضع هسته ای به نقطه ای که باید برسد، رسیده و من در همین ارتباط اعلام می کنم که در روز 20 فروردین اخبار خوبی از پیشرفت های هسته ای ملت ایران اعلام خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در واکنش به سئوالی که یکی از خبرنگاران خارجی در خصوص جوسازی رسانه های غربی مبنی بر احتمال دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای از کرینکو پرسید، گفت: فکر می کنم سئوال را من باید پاسخ دهم چرا که طبعا مقامات روسیه نمی توانند درباره این مسئله اظهار نظرکنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ما بارها گفته ایم که برنامه ای برای تولید سلاح هسته ای و سیاستی در این زمینه نداریم.

آقازاده خطاب به کشورهای غربی که جوسازی در این خصوص را در دستور کار خود قرار داده اند گفت: چرا برخی تلاش می کنند ضمن بازی با این الفاظ ، خلاء فعالیت خود در حوزه های دیگر را پر کنند؟ اگر این کشورها در پی اطمینان یافتن از فعالیت های هسته ای ایران هستند این اطمینان در چارچوب مذاکرات چند جانبه و به طور طبیعی قابل وصول خواهد بود.

وی یادآور شد: البته اگر برای برخی از این کشورها این مسئله که کشوری همچون ایران به تمام قابلیت های فنی هسته ای از جمله مراحل کامل تولید سوخت دست یابد غیر مترقبه است ، مشکل خود آنهاست و باید آن را رفع نمایند.

