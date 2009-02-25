زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر تابع نتیجه آزمایش تجهیزات 30ساله نیروگاه است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، سرگئی کرینکو رئیس روس اتم بعدازظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در واکنش به سئوالات مکرر خبرنگاران ایرانی در خصوص زمان دقیق راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد که فعلا نمی توان زمان دقیقی را برای این منظور اعلام نمود.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که با اشاره به تاخیر یک دهه ای در عرصه راه اندازی نیروگاه بوشهر، زمان راه اندازی این نیروگاه را از او جویا شده بود ، گفت: البته 35 سال است که از این زمان می گذرد!

کرینکو با ابراز خرسندی از ورود نیروگاه اتمی بوشهر به فاز راه اندازی افزود: امروز می توان گفت که با انجام تمام کارهای ساختمانی در حال ورود به مرحله راه اندازی هستیم و من می خواهم به همه اعلام کنم که پروژه نیروگاه اتمی بوشهر با توجه به ابعاد مختلف کار در آن پروژه ای منحصر بفرد بوده است.

رئیس روس اتم افزود: تا به حال کسی چنین نیروگاهی را به مرحله بهره برداری نرسانده و در واقع بهره برداری از نیروگاه بوشهر همچون ساخت یک نیروگاه جدید نیست بلکه تکمیل نیروگاهی است که توسط شرکتی دیگر از کشوری دیگر بنا شده و لذا تصمیمات فنی مهمی درباره آن اتخاذ شده است.

سرگئی کرینکو با اشاره روند اقدامات صورت گرفته جهت تعویض سیستم های آلمانی و تبدیل آن به سیستم روسی گفت: به رغم دشواری های موجود دراین مسیر کارشناسان ما توانستند این پروژه را به اتمام برسانند اما درحال حاضر نمی توان تاریخ دقیقی را برای پایان این پروژه اعلام نمود.

وی ادامه داد: عدم اعلام تاریخ دقیق برای زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر به دلیل عدم وجود جدول زمان بندی نیست، بلکه علت آن فرایند پیش رو در مرحله تست ابزار نصب شده در نیروگاه است.

رئیس روس اتم با اشاره به روال طبیعی که مرحله تست در تمام نیروگاههای اتمی طی می کند افزود: به هر صورت کیفیت نباید فدای سرعت شود و ما این مرحله را نیز با جدیت پیگیری می کنیم ، تاریخ قطعی بهره برداری از نیروگاه نیز تابعی از نتایج آزمایشات ما خواهد بود و این مرحله نیز به تجهیزاتی باز می گردد که بیش از 30 سال در نیروگاه بوشهر بوده اند.

سرگئی کرینکو یادآور شد: طبعا اگر مراحل مختلف تست در نیروگاه بوشهر با موفقیت پشت سر گذاشته شود زمان راه اندازی کوتاه تر خواهد بود اما اگر نواقص و ایرادات فنی بروز یابد زمان ما طولانی تر می شود ولی نهایتا تلاش داریم تا این مسیر را هر چه سریعتر و کوتاه تر طی کنیم.

وی در واکنش به تداوم سئوالات خبرنگاران ایرانی در خصوص زمان راه اندازی دقیق نیروگاه بوشهر گفت: من پاسخ این سئوال را داده ام و طبعا در صورت تکرار آن زمان مشخص و پاسخ جدیدی را اعلام نخواهم کرد.

رئیس روس اتم در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کشورش آمادگی مشارکت در ساخت نیروگاههای اتمی جدید در ایران را دارد؟ گفت: فعلا اجازه دهید تا اولین نیروگاه را تمام کنیم تا بعد درباره موارد جدید اعلام نظر نماییم.