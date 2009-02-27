احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : آزمایشگاه کلن آلمان نتایج آخرین سری نمونه گیری دوپینگ از بازیکنان لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد که بر اساس نتایج اعلام شده پاسخ تمامی 16 مورد نمونه ارسالی منفی بود.

وی اضافه کرد: این نمونه گیری ها بطور پیوسته و کاملا نامحسوس در مسابقات لیگ برتر ادامه دارد و تاکنون درفصل جاری مسابقات نزدیک به 70 مورد آزمایش دوپینگ از بازیکنان لیگ برتر انجام شده که خوشبختانه تاکنون با نمونه مثبت روبرو نشده ایم.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه با حساسیت مسابقات لیگ درهفته های پایانی، انجام آزمایشات دوپینگ از بازیکنان نیز تشدید خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به نرم افزاری که به همین منظوربرای کنترل دوپینگ طراحی شده با حساس شدن مسابقات، حساسیت تست های آزمایش دوپینگ نیز افزایش می یابد تا کنترل بیشتری بر روی مسابقات داشته باشیم و اینگونه مسائل تاثیری درنتیجه مسابقات نداشته باشد.

هاشمیان در مورد پراکندگی انجام آزمایش دوپینگ اظهار داشت: این پراکندگی بر اساس الگوی آماری و طراحی که در نرم افزار کنترل دوپینگ صورت گرفته انجام می شود که بر اساس آن تمامی اطلاعات مربوط به تیم ها و بازیکنان به نرم افزار مربوط ارائه می شود و بازیکنان و تیم ها بطورکاملا تصادفی انتخاب می شوند.

وی در پایان تاکید کرد: پاکسازی محیط ورزش از معضل دوپینگ بیش ازهمه نیاز به فرهنگ سازی دارد که تلاش داریم با اطلاع رسانی مناسب وتذکرمضرات دوپینگ درجهت سالم سازی جامعه فوتبال گام کنیم.