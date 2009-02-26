به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی یو اس ای تودی در حال حاضر به دلایلی که یکی از مهم ترین آنها اضافه وزن است جوانان نسبت به 10 تا 15 سال گذشته ناسالم تر شده اند.

بنابر همین گزارش با وجود افزایش نسبی آگاهی ها و علی رغم اینکه برخی از جوانان در لاغر شدن افراط می کنند اما بسیاری از آنها دچار اضافه وزن هستند و این مقدمه ای برای بیماریهای بعدی در آنهاست.

چندین مرکز سلامت در کشورهای جهان با همکاری یکدیگر بر روی بیش از 50 نفز بالغ بین سنین 18 تا 29سال بررسی کرده اند و این نتایج را تایید کردند.

در حال حاضر در حدود یک سوم جوانان دچار اضافه وزن هستند.در حدود 30 درصد تحت پوشش بیمه های سلامت نیستند و در حدود 29 درصد از مردان و 21 درصد از زنان در این فاصله سنی نیز سیگار می کشند.

بررسیها نشان می دهد در پنج ساله گذشته درصد زنانی که سیگار می کشند رو به کاهش گذاشته اما متاسفانه این میزان در مردان تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است.

بسیاری از جوانان نیز به دلیل کاهش فعالیت و تحرک بدنی دچار اضافه وزن و چاقی شده اند .

نهایتاً شاخص سلامت جوانان در یکی دو دهه گذشته کاهش داشته است و نیاز به اقدامات بیشتری در زمینه اطلاع رسانی احساس می شود.