  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۴

530 کیلومتر از خط گاز پارچین به مشهد امسال به بهره برداری رسید

530 کیلومتر از خط گاز پارچین به مشهد امسال به بهره برداری رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر نفت با بیان اینکه عملیات احداث خط 48 اینچی گاز پارچین به مشهد در حال اجرا است، گفت: 530 کیلومتر از این خط امسال به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین نوذری عصر امروز در جمع مسوولان، دانشجویان و استادان دانشگاه تربیت معلم سبزوار با اشاره به تاثیر این خط  در آینده خراسان رضوی پیش بینی کرد با بهره برداری از خط 48 اینچ گاز پارچین به مشهد انتقال گاز از طریق این خط به 70 میلیون مترمکعب در روز برسد.

نوذری گفت: با توجه به اینکه یکی از کلیدهای توسعه پایدار نیروی انسانی است، هر کشوری در این مسیر حرکت کند آینده روشنی خواهد داشت.

وی اظهارداشت: ایران به لحاظ  نیروی انسانی جوان و متخصص می تواند نیاز کشورهای منطقه خاورمیانه و حوزه دریای خزر را تامین کند.

وزیرنفت تاکید کرد: با بهربرداری از این دو فاز، 50 میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت گاز کشور افزوده شد.

وی تامین گاز کشور و نبود قطعی گاز در سال جاری را نتیجه اعتماد به نیروی انسانی در این حوزه دانست.

نوذری افزود: از سال 1384 به دلیل مصرف بی رویه گاز و توسعه پایین دستی، مصرف ما از تولید جلو افتاد و شاهد قطعی گاز در سرشاخه های مصرف بودیم.

 


 

کد خبر 839745

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها