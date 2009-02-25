530 کیلومتر از خط گاز پارچین به مشهد امسال به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین نوذری عصر امروز در جمع مسوولان، دانشجویان و استادان دانشگاه تربیت معلم سبزوار با اشاره به تاثیر این خط در آینده خراسان رضوی پیش بینی کرد با بهره برداری از خط 48 اینچ گاز پارچین به مشهد انتقال گاز از طریق این خط به 70 میلیون مترمکعب در روز برسد.

نوذری گفت: با توجه به اینکه یکی از کلیدهای توسعه پایدار نیروی انسانی است، هر کشوری در این مسیر حرکت کند آینده روشنی خواهد داشت.

وی اظهارداشت: ایران به لحاظ نیروی انسانی جوان و متخصص می تواند نیاز کشورهای منطقه خاورمیانه و حوزه دریای خزر را تامین کند.

وزیرنفت تاکید کرد: با بهربرداری از این دو فاز، 50 میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت گاز کشور افزوده شد.

وی تامین گاز کشور و نبود قطعی گاز در سال جاری را نتیجه اعتماد به نیروی انسانی در این حوزه دانست.

نوذری افزود: از سال 1384 به دلیل مصرف بی رویه گاز و توسعه پایین دستی، مصرف ما از تولید جلو افتاد و شاهد قطعی گاز در سرشاخه های مصرف بودیم.



