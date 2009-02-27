به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی وب مد انواع منابع غذایی حاوی کلسیم و انواع مکملهای کلسیم می توانند تا 16 درصد از بروز سرطانهای دستگاه گوارش پیشگیری کنند.

بنا بر همین گزارش مصرف کلسیم کافی نه تنها موجب استحکام استخوانها و سیستم اسکلتی بدن شدده بلکه به جلوگیری از بیماریهای مزمنی مانند سرطان نیز کمک می کند .

بررسیها نشان داده مصرف روزانه 1200 میلی گرم کلسیم به ویژه در افراد بالای 50 سال نقش قابل ملا حظه ای در پیشگیری از انواع سرطان و پوکی استخوان دارد.

محققان معتقدند نقش پیشگیری کننده کلسیم در مقابل سرطان در زنان بیشتر است و زنانی که کلسیم کافی مصرف می کنند تا 23 درصد کمتر دچار سرطان روده بزرگ و انواع دیگر سرطانهای دستگاه گوارش می شوند.

متخصصان معتقدند افراد در تمام سنین به کلسیم نیاز دارند اما بین سنین 50 تا 75 مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم مانند لبنیات کافی نیست و باید تحت نظر پزشک از مکملهای کلسیم نیز استفاده نمایند.