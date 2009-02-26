به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی نیک‌زاد شامگاه چهارشنبه در حاشیه گردهمایی معاونان عمرانی استانداری‌ها و شهرداران کلانشهرها در جمع خبرنگاران افزود: در لایحه بودجه سال آینده بالغ بر 95 هزار میلیارد ریال اعتبار به شهرداری‌های کل کشور اختصاص یافته است که مقرر شد تا سقف 20 درصد از آن به پروژه‌های یک هزار و 63 شهرداری در سراسر کشور اختصاص یابد.

وی با تاکید بر اختصاص بودجه خاص به مشهد به عنوان کلانشهر مذهبی افزود: در همین زمینه در سال جاری بنا به درخواست معاونت عمرانی و استاندار خراسان رضوی، 200 دستگاه اتوبوس خارج از نوبت به این استان اختصاص یافت.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور افزود: طبق اعلام معاونتهای عمرانی استانداری‌های کل کشور، 80 پروژه مهم با اعتباری بالغ بر 87 هزار و 510 میلیارد ریال در 30 استان کشور تا سوم خرداد سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

نیک‌زاد افزود: از 240 هزار میلیارد ریال اعتبار جاری کشور در حوزه عمرانی، حداقل 16 هزار میلیارد ریال برای امور عمرانی شهرها در اختیار استانداری‌ها قرار گرفته است.

معاون امور عمرانی وزیر کشور اظهار داشت: تاکنون 68 درصد از اعتبارات قطار شهری مشهد تخصیص داده شده است که این میزان حدود 14 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور در ادامه با تاکید بر لزوم نگاه فراملی به مشهد از اختصاص وامی به شهرداری مشهد از سوی سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور خبر داد.

همچنین نیکزاد در حاشیه سفر خود به خراسان رضوی عصر روز گذشته در استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: طبق اعلام معاونت های عمرانی استانداری های کل کشور، 80 پروژه مهم با اعتباری بالغ بر 8 هزار و 751 میلیارد تومان در 30 استان کشور تا سوم خرداد سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در خصوص اجرای پروژه های عمرانی در کشور تاکنون اقدامات بسیار خوبی در سراسر کشور صورت گرفته است، اظهار داشت: تنها در دهه فجر امسال 40 هزار پروژه با اعتبار 19 هزار میلیارد تومان در حوزه عمرانی و شهرداری های کشور به بهره برداری رسیده است.

نیکزاد گفت: از 24 هزار میلیارد تومان اعتبار جاری کشور در حوزه عمرانی، حداقل یک هزار و 60 میلیارد تومان برای امور عمرانی شهرها در اختیار استانداری ها قرار گرفته است.

نیکزاد با تاکید بر اختصاص بودجه خاص به مشهد به عنوان کلانشهر مذهبی گفت: نگاه به مشهد بایستی نگاهی ملی به شهری مذهبی با بیش از 20 میلیون زائر در سال باشد و در همین زمینه در سال جاری بنا به درخواست معاونت عمرانی و استاندار خراسان رضوی، 200 دستگاه اتوبوس خارج از نوبت به این استان اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه هزینه تمام شده هر اتوبوس 140 میلیون تومان است، اظهار داشت: دولت مبلغ 82 و نیم درصد یارانه به این امر اختصاص داده است و هزینه تمام شده هر دستگاه اتوبوس 24 و نیم میلیون تومان تمام می شود.

وی همچنین گفت: 8 ایستگاه آتش نشانی مشهد در حال تکمیل است و تا پایان سال 87 به اتمام خواهد رسید.

نیکزاد در خصوص اعتبارات اختصاص یافته به حمل و نقل درون شهری مشهد افزود: در اعتبارات سال 88 کمک های خوبی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نیز ستاد حوادث غیر مترقبه کشور به اعتبارات حوزه حمل و نقل درون شهری مشهد اختصاص می یابد.

معاون امور عمرانی وزیر کشور گفت: همچنین در اعتبارات سال 87، برای توسعه قطارشهری کلانشهرهای کشور مبلغ 11 هزار میلیارد ریال به صورت مجزا توسط مجلس در نظر گرفته شده بود که این عدد در سال آینده تنها برای هفت کلانشهر که مشهد نیز جز آنهاست، در نظر گرفته شده است،

وی همچنین در خصوص ایجاد جایگاه های CNG در سطح کشور گفت: از اول دولت نهم تاکنون 612 جایگاه CNG در کشور به بهره برداری رسیده است و 654 جایگاه نیز در حال احداث است.

وی بر لزوم استفاده از انرژی های پاک تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا میزان مصرف انرژی را در کشور به سرانه مصرف انرژی در دنیا نزدیک کنیم.