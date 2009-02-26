اشاعه فرهنگ رضوی در گرو تبلیغ سیره حضرت رضا (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سیدعلی حسینی امروز در حرم مطهر رضوی گفت: به رغم اینکه دولت و ملت در راستای اشاعه فرهنگ رضوی فعالیتهای ارزشمندی انجام داده اند اما باز هم این فعالیتها در خور شان حضرت نیست و می تواند گسترش بیشتری داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مشهدالرضا پایتخت معنوی جهان اسلام است و زائرین بسیاری هر ساله به پابوسی حضرت می آیند و چه خوب است که سیره حضرت، رفتار و روش ایشان به طرق مختلف به جامعه شناسانده شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه گسترش فرهنگ دینی در اولویت فعالیتهای دولتمردان است، گفت: فرهنگ دینی و توحیدی به صورت بخشنامه ای توسعه نمی یابد بلکه کلام ائمه و سیره معصومین خود مروج توحید است که باید به این بخش توجه ویژه صورت گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: بهترین الگو برای معرفی ائمه اطهار به ویژه حضرت رضا (ع) خود حضرت است که مداحان به عنوان مبلغین سیره این خاندان می توانند اشعار ناب را که آغشته به تحریف و اساعه ادب نباشد انتخاب و ترویج دهند.