10 هزار و 600 میلیارد ریال به امور عمرانی شهرها اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نیکزاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شامگاه گذشته در گردهمایی معاونین عمرانی استانداری ها و شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها افزود: تا سوم خردادماه سال آینده 80 پروژه با اعتباری بالغ بر هشت هزار و 751 میلیارد تومان در 30 استان کشور به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: در دهه فجر امسال 40 هزار پروژه با اعتبار 19 هزار میلیارد تومان در حوزه های عمرانی و شهرداریهای کشور افتتاح شده است.

همچنین در این جلسه استاندار خراسان رضوی گفت: نگاه همه جانبه و کلی در حوزه ی عمران لازمه توسعه همه جانبه کشور است تا از این طریق عدالت در جامعه اجرا گردد.

محمدجواد محمدی زاده با بیان اینکه تحقق اهداف توسعه جز با استفاده از دانش و فناوری نوین روز میسر نمی شود، اظهار داشت: مدل توسعه کشور بایستی بومی و درون زا باشد، زیرا تقلید کورکورانه از تجویز دیگران نه عقلانی و نه صحیح است.

وی تاکید کرد: توسعه کشور بایستی بر مبنای باورهای دینی و اسلامی باشد و بنیاد آن بر اساس علم نوین و متناسب با مقتضیات روز بنا نهاده شود تا شاهد تحقق عدالت در جامعه و نظام اسلامی باشیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه دولت در زمینه مسائل عمرانی، رویکردهای مثبت و مفیدی اتخاذ کرده است، گفت: با این وجود برخی نارسایی ها در این حوزه وجود دارد که هدف از برگزاری این گردهمایی توجه و اهتمام به حل این نارسایی ها است.

محمدی زاده با اشاره به اینکه یکی از افتخارات دولت توجه به مسائل عمرانی در روستاهاست، اظهار داشت: دولت 40 درصد بودجه عمرانی را به استان های غیر برخوردار اختصاص داده است که کاری بزرگ و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در تقسیم اعتبارات عمرانی مسائلی همچون، میزان محرومیت منطقه، اعتبارات تملک دارایی، پراکندگی جمعیت و مزیت های منطقه ای در نظر گرفته می شود، تاکید کرد: بایستی در زمینه تخصیص اعتبارات عمرانی به مناطق محروم توجه جدی تری داشته باشیم و این امر جز با نگاه جامع وزرات کشور و معاونت های عمرانی استانها میسر نمی شود.

وی با اشاره به توزیع سرانه تملک دارایی در کشور و فاصله حداقل و حداکثری در برخی از مناطق کشور اظهار داشت: اگر متوسط سرانه تملک دارایی را در کشور 144 هزار تومان در نظر بگیریم، 21 استان بالاتر از حد متوسط و 9 استان کمتر از حد متوسط قرار می گیرند که این امر نشان دهنده تفاوت فاحش در برخی از استان ها است و ادامه این رویه مشکلاتی را در برخی از استان ها ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برای توازن در توزیع سرانه تملک دارایی در استان ها لازم است با توجه به مزیت های منطقه و میزان سرمایه گذاری در مناطق مختلف برنامه ریزی شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رشد نامتوازن جمعیت در برخی از مناطق کشور و افزایش مهاجرت به کلانشهرها گفت: اگر نتوانیم توازن رشد جمعیت را در شهرها کنترل کنیم، علاوه بر تبعات عمرانی، تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز در جامعه خواهد داشت و همین امر ضرورت نگاه جامع نگرانه مسئولان شهرداری ها و معاونین عمرانی استانداری ها را آشکار می سازد.

وی با اشاره به قیمت تمام شده محصول در مناطق با جمعیت متفاوت گفت: اگر مدل توزیع اعتبارات، صرفا براساس جمعیت باشد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.

محمدی زاده با بیان اینکه بازنگری در شاخص های توزیع اعتبارات عمرانی ضروری است، گفت: لازمه تامین امنیت، توجه به عمران و تثبیت جمعیت شهرها با نگاه عدالت محورانه می باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: لازم است تا برای تامین آسایش و زندگی توام با رفاه در شهرها، توجه ویژه ای به مباحث ترافیک، حمل و نقل و محیط زیست داشته باشیم.

وی افزود: مشکلات ما در حوزه منابع و اعتبارات نیست، بلکه لازم است تا به منظور تحقق توسعه عدالت محور، در حوزه مسائل ساختاری و ساز و کارهای مدیریتی بازنگری داشته باشیم.

محمدی زاده با بیان اینکه بایستی در برنامه های توسعه، انسان محور باشیم و به رفاه و آسایش در جامعه به دور از حاشیه های سیاسی بپردازیم، گفت: از معاونین عمرانی استانداری ها و شهرداران انتظار می رود با همکاری و هماهنگی نزدیک با یکدیگر در تحقق این امر بکوشند و به دور از تنگ نظری ها و تک روی ها فرصت پیش آماده در دولت نهم را مغتنم شمرده و برای خدمت به مردم تلاش کنند.