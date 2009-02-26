بنگاه های اقتصادی بهره برداری شده برای دریافت یارانه های خود اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدمهدی مروج الشریعه ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: سهمیه استان خراسان رضوی از محل یارانه های سود تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی 750 میلیارد ریال است که 290 میلیارد ریال مربوط به سال 84 و 85 و 460 میلیارد ریال نیز در اختیار بانک ملت و صادرات است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی از ارسال 632 طرح به ارزش 30 میلیارد ریال به صندوق مهر امام رضا (ع) و ارسال 217 طرح با ارزش 5 میلیارد و 660 میلیون ریال به بانک ملت و صادرات برای دریافت یارانه تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد.

وی گفت: با توجه به تفاهمنامه ای که میان مدیران بانک ها و معاونین وزرای کار و وزارت کشور امضا شد، امیدواریم روند پرداخت یارانه ها سرعت بیشتری پیدا کند.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی خواستار هدایت طرح های به بهره برداری رسیده بنگاه های زودبازده اقتصادی به سمت دریافت یارانه ها توسط دستگاه های اجرایی شد و گفت: دستگاه های باید تلاش کنند سهمیه یارانه استان را جذب کنند.

مروج الشریعه به آیین نامه توزیع اعتبار جزء 6 ردیف 520 هزار قانون بودجه سال 87 اشاره کرد و گفت: در این آیین نامه شش هزار و 100 میلیارد ریال برای پرداخت یارانه تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی انعقاد قرار داده شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: دولت بخشی از سود بانکی تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی را به عنوان یارانه تقبل کرده که سهمیه خوبی از این محل به استان خراسان رضوی اختصاص یافته و واحد های زودبازده اقتصادی باید برای دریافت آن اقدام کنند.

وی این آیین نامه را فرصت مناسبی برای جذب سهمیه یارانه تسهیلات بنگاه های زودبازده خراسان رضوی خواند.