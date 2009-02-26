ذخیره آبخوانهای گلستان 105 میلیون مترمکعب کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری شامگاه چهارشنبه در جمع دهیاران شهرستان آق قلا افزود: این در حالی است که میزان بارندگی در استان طی پنج ماه اخیر 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی اظهار داشت: از مهرماه تا بهمن ماه سال جاری متوسط بارندگی در استان 243 میلی متربوده است که بیشترین آن در بهمن ماه و کمترین آن در دی ماه گذشته بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بهمن ماه سال جاری در حوضه آبریز خلیج با 377 میلی ‌متر بارندگی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 92 درصد رشد داشته است.

به گفته حاجیلری، همچنین میزان بارندگی در حوضه آبریز قره‌سو 79 درصد، نکا 67 درصد و گرگانرود 28 درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان می‌دهد.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان از دستگاه های اجرایی خواست تا برای مقابله با پدیده خشکسالی آماده باشند و افزود: باید در زمینه پذیرش عمومی این مسئله از سوی مسئولان و مردم به عنوان بهره برداران آب فرهنگسازی کرد.



وی یادآور شد: خشکسالی دیگر یک پدیده غیرمترقبه نبوده و باید آن را پذیرفت و بر اساس شرایط وقوع و دامنه تاثیرپذیری آن، برای برون رفت از مشکلات برنامه ریزی کرد.