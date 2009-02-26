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۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷

برای عرض تسلیت؛

مردم کهگیلویه و بویراحمد در روز شهادت امام رضا (ع) به حرم بی بی حکیمه می روند

مردم کهگیلویه و بویراحمد در روز شهادت امام رضا (ع) به حرم بی بی حکیمه می روند

یاسوج - خبرگزاری مهر: یکی از امامزادگان در کهگیلویه و بویراحمد که هزاران مشتاق به حریم عصمت و ولایت را به سوی خود می کشاند، آستان مقدسه حضرت بی بی حکیمه (س) خواهر امام رضا (ع) است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حضرت بی بی حکیمه(س) خواهر گرامی امام رضا(ع) مورد توجه رجال و علما بوده و در کتب معتبر برای ایشان عظمت خاصی قائل شده اند بطوریکه جزء بقاع متبرکه با ارزش و بزرگ شمرده شده است.

حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم افزود: طبق مستندات، کاروان امام رضا (ع) از خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و فارس عبور کرد و حضرت بی بی حکیمه (س) به امر امام رضا ( ع) به جانب ایران آمد که در راه جنگ برپا می شود و عده ای به شهادت می رسند و بقیه در کوشک دشت (بهبهان) و اطراف پراکنده می شوند و در آنجا عده ای به شهادت رسیده و بقیه به کوه ها پناه می برند.

وی بیان کرد: براساس شواهد و مدارک موجود حضرت بی بی حکیمه دارای کرامات و اعجاز فراوانی است و براین اساس سالانه شمار زیادی از عاشقان اهل بیت(ع) از سراسر کشور و کشورهای خارجی برای زیارت ایشان مشرف می شوند.

وی یادآور شد: در سالروز شهادت امام رضا(ع) حرم مطهر بی بی حکیمه(س) مملو از عاشقان و شیفتگانی است که برای عرض تسلیت به این مضجع شریف می آیند.

موسوی اعظم تصریح کرد: وجود مرقد مطهر حضرت بی‌بی‌حکیمه (س) خواهر گرامی امام رضا (ع) منشاء خیر و برکت فراوانی برای استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان گچساران است.

بقعه متبرکه حضرت بی بی حکیمه(س) که طبق اسناد و روایات مختلف، از دختران حضرت امام موسی بن جعفر(ع) است در فاصله یکصد کیلومتری جنوب شهرستان گچساران در موقعیت خاص جغرافیایی در میان کوههایی صعب العبور و در کنار چشمه ای جوشان قرار دارد.

 
کد مطلب 839772

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