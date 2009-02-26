مردم کهگیلویه و بویراحمد در روز شهادت امام رضا (ع) به حرم بی بی حکیمه می روند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حضرت بی بی حکیمه(س) خواهر گرامی امام رضا(ع) مورد توجه رجال و علما بوده و در کتب معتبر برای ایشان عظمت خاصی قائل شده اند بطوریکه جزء بقاع متبرکه با ارزش و بزرگ شمرده شده است.

حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم افزود: طبق مستندات، کاروان امام رضا (ع) از خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و فارس عبور کرد و حضرت بی بی حکیمه (س) به امر امام رضا ( ع) به جانب ایران آمد که در راه جنگ برپا می شود و عده ای به شهادت می رسند و بقیه در کوشک دشت (بهبهان) و اطراف پراکنده می شوند و در آنجا عده ای به شهادت رسیده و بقیه به کوه ها پناه می برند.

وی بیان کرد: براساس شواهد و مدارک موجود حضرت بی بی حکیمه دارای کرامات و اعجاز فراوانی است و براین اساس سالانه شمار زیادی از عاشقان اهل بیت(ع) از سراسر کشور و کشورهای خارجی برای زیارت ایشان مشرف می شوند

.



وی یادآور شد: در سالروز شهادت امام رضا(ع) حرم مطهر بی بی حکیمه(س) مملو از عاشقان و شیفتگانی است که برای عرض تسلیت به این مضجع شریف می آیند. موسوی اعظم تصریح کرد: وجود مرقد مطهر حضرت بی‌بی‌حکیمه (س) خواهر گرامی امام رضا (ع) منشاء خیر و برکت فراوانی برای استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان گچساران است

.