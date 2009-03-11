افزایش دستفروشی در گلستان ؛ پیامد تلخ پدیده بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این درحالی است که افزایش روزافزون دستفروشان در مناطق گردشگری گلستان از جمله مشکلاتی است که موجب نارضایتی برخی شهروندان و کسبه این استان شده است.

دستفروشان و دوره ‌گردها در این مناطق انواع مواد غذایی، ماست، دوغ، پنیرمحلی، آلوهای رنگی، عسل، ترشی و کره محلی را به صورت غیربهداشتی به مردم و مسافران می‌فروشند.

عرضه برخی مواد غذایی همچون فرآورده‌های لبنی به صورت فله‌ای مشکلی است که نه تنها در استانهای شمالی بلکه در اغلب استانها با آن روبرو هستیم و مسئولان امر بایستی برای جلوگیری از این معضل بهداشتی تدابیری ویژه‌ای اتخاذ کنند.

کارشناسان بهداشتی در پیامهایشان به شهروندان ضمن ابراز نگرانی از فروش غیربهداشتی این موادغذایی، از مسافران و اهالی این مناطق می‌خواهند تا از خرید انواع لواشک، تنقلات، ماست، پنیر، کره و ترشی از دستفروشان خودداری کنند زیرا بیماری بروسلوز (تب مالت) شایعترین بیماری مشترک بین انسان و دام است که از طریق فرآورده‌های خام دامی آلوده از جمله لبنیات به انسان منتقل می‌شود و سالانه ‪ ۲۵‬هزار نفر در کشور به این بیماری مبتلا می‌شوند.

جعفر رسولی صاحب مغازه‌ای در گرگان از فروش انواع کالاها در خیابانهای این شهرستان از سوی دستفروشان انتقاد کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم توجه مسئولان امر نسبت به سلامت بهداشت جامعه تاکید کرد و از مسئولان خواستار جمع آوری و ساماندهی این فروشندگان مواد غذایی غیر بهداشتی شد.

دین الله خزایی شهروندی از گنبد نیز با اظهار نگرانی از ادامه فعالیت دستفروشان و کاسبان دوره گرد در این شهرستان گفت: متاسفانه تاکنون برای رفع این معضل اقدام جدی صورت نگرفته است و برخوردهای مقطعی با دستفروشان کارساز و اصولی نیست.

وی اظهار داشت: در رفع این مشکل اجتماعی باید همه نهادهای مربوط همکاری کنند و وجود دستفروشان دوره‌گرد در نقاط پرتردد و پر جمعیت علاوه بر بروز مشکلات بهداشتی، برای عابران نیز مزاحمت و مشکلاتی ایجاد می‌کند.

به گفته خزایی، برای جمع‌آوری دستفروشان به پشتوانه قضایی نیاز است و باید مکانهای ویژه ای برای فعالیت این قشر درنظر گرفته شود.

محمد اکبری شهروندی ازعلی آباد کتول بیان داشت: درحال حاضر به ویژه در ایام تعطیل در برخی از اماکن تفریحی عده‌ای از دستفروشان انواع مواد غذایی غیربهداشتی نظیر بلال، آلوهای رنگی و بادام می‌فروشند که عارضه‌های منفی بر سلامت دارد.

در همین حال شماری از دستفروشان گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیکاری در جامعه از مسئولان خواستند تا برای این معضل اجتماعی برنامه‌ریزی دقیقتری کنند.

علاوه بر این تعداد زیادی از دستفروشان نیز هستند که انواع لباس، ابراز و لوازم خانگی و اسباب بازی بچه‌ها را در این مناطق می‌فروشند که البته برخی از این دست فروشان با داشتن مدرک تحصیلی برای تامین هزینه زندگی به دستفروشی روی آورده اند و این امر لزوم توجه مسئولان به امر اشتغالزایی را دوچندان می کند.

جمعی از کارشناسان شهرداری‌های گلستان، افزایش تعداد دستفروشان در این مناطق را از جمله پیامدهای معضل بیکاری در جامعه دانسته و برای حل آن خواستار برنامه‌ریزی ریشه‌ای در سطح کلان کشور شدند.

بر اساس اعلام مسئولان گلستان، نرخ بیکاری جوانان در این استان نصف بیکاری جوانان در کشور بوده و نرخ بیکاری جوانان گروه سنی 15 تا 29 سال در این استان 11.4 درصد است.

در مجموع 8.2 درصد جمعیت بیش از یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان را افراد بیکار تشکیل می دهند که این آمار در کشور 2/10 درصد است.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با اشاره به گردشگری بودن این استان بر لزوم ساماندهی دستفروشان تاکید کرد.

حمید منوچهری افزود: دستفروشان باید از حریم راهها، معابر و سطح شهر جمع آوری و در یک منطقه خاص ساماندهی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه اکثریت 98 درصدی این دستفروشان عوامل سد معبر، افراد غیربومی و مهاجرین شهرهای همجوار و سایر استانها هستند، برای رفع این پدیده باید چاره جویی اساسی شود.

همچنین باید برای ایجاد اشتغال پایدار برای این دسته افراد که به عنوان عضوی از جامعه به شمار می آیند، برنامه ریزی و برای ساماندهی آنها مکانهای مشخصی در شهرها و محلات تعیین شود.