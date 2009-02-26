لیورپول فاتح "برنابئو"/ چلسی از سد یوونتوس گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا شب گذشته با برگزاری چهار بازی به اتمام رسید که طی آن تیم‌های بایرن مونیخ، لیورپول و چلسی مقابل رقیبان خود به برتری رسیدند و یک بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

در حساس‌ترین دیدار شب گذشته تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه "سانتیاگو برنابئو" شهر مادرید میزبان لیورپول بود. این بازی جذاب در پایان به برتری یک بر صفر لیورپول انجامید تا این تیم گامی بلند برای صعود به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا بردارد. تک گل لیورپول را در این بازی "یوزی بنایون" در دقیقه 82 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

چلسی دیگر تیم فاتح دیدارهای شب گذشته بود که موفق شد در حضور بیش از 38 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه استمفوردبریج با یک گل بر یوونتوس ایتالیا فائق آید. دیدیه دروگبا در دقیقه 12 دروازه جیان لوئیجی بوفون را گشود و تیمش را به برتری مقابل مهمان ایتالیایی رساند.

پرگل ترین دیدار از دور رفت مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا شب گذشته در ورزشگاه "خوزه آلوالاده" شهر لیسبون پرتغال برگزار شد، جائیکه تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری یک طرفه موفق به برتری 5 برصفر مقابل میزبان خود اسپورتینگ لیسبون شد. برای بایرن مونیخ در این دیدار فرانک ریبری (42 و 63 - پنالتی)، میروسلاو کلوزه (57) و لوکا تونی (84 و 90) گلزنی کرده و سند صعود تیم‌شان به مرحله یک چهارم نهایی را امضا کردند.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا به شرح زیر است:

* چلسی انگلستان یک - یوونتوس ایتالیا صفر

گل: دیدیه دروگبا (12)

* رئال مادرید اسپانیا صفر - لیورپول انگلستان یک

گل: یوزی بنایون (82)

* اسپورتینگ پرتغال صفر - بایرن مونیخ آلمان 5

گل‌ها: فرانک ریبری (42 و 63 - پنالتی)، میروسلاو کلوزه (57) و لوکا تونی (84 و 90)

* ویارئال اسپانیا یک - پاناتینایکوس یونان یک

گل‌ها: جوزپه روسی (67 - پنالتی) برای ویارئال و جئورجیس کاراگونیس (59) برای پاناتینایکوس

دیدارهای دور برگشت این مرحله از مسابقات طی روزهای دهم و یازدهم ماه مارس (بیست و بیست و یکم اسفندماه) انجام می شود.