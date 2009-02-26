توافق فوتبالی کره جنوبی و ژاپن پس از 18 سال جدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام کرده است که بازی اول تیم ملی این کشور مقابل ژاپن در ماه اکتبر 2009 - مهر یا آبان 1388 سال آینده در توکیو خواهد بود و یکسال بعد از آن دو تیم در سئول برابر هم صف آرایی می کنند.

این بازی دوستانه تنها به شرطی برگزار می شود که دو تیم تا آن زمان صعود خود را به جام جهانی قطعی کرده باشند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال کره جنوبی، یو یونگ چئول گفت : " فدراسیون فوتبال کره با پیشنهاد فدراسیون ژاپن برای از سرگیری این بازیهای سالیانه که در سال 1991 متوقف شده بود موافقت کرده است. امیدواریم که از سرگیری این بازیهای دوستانه به توسعه روابط هر دو کشور کمک کند".

کره جنوبی و ژاپن از کشورهای قدرتمند فوتبال آسیا هستند که در سال‌های اخیر حضور متناوبی در جام جهانی داشته‌اند.

