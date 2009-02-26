ونزوئلا برای کاهش تولید اوپک مصمم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، " علی ردریگرز"، اعلام کرد: برای بازگرداندن نفت به میزان حقیقی خود، در نشست آینده اوپک، پیشنهاد جدیدی به این سازمان ارائه می کنیم.

وی با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت در ماههای اخیر افزود: گمانه زنی ها از نوسان و کاهش ساختگی قیمت نفت در ماههای آینده حکایت می کند و ما به همین منظور در نشست اوپک، برای توقف روند نزولی قیمت و بازگرداندن آن به مقدار حقیقی، میزان تولید را تا سقفی که مورد نیاز است، کاهش می دهیم.

این در شرایطی است که ونزوئلا بزرگترین کشور نفتی اوپک در خارج از خاورمیانه است و در آمد اصلی این کشور از فروش نفت حاصل می شود. این کشور بودجه امسال خود را بر اساس نفت 60 دلار بسته است.

نشست آینده سازمان کشورهای صادر کننده نفت در ماه مارس( اواخراسفند ماه) و در وین برگزار می شود.