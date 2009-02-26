الاهلی عربستان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در آخرین روز از مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا که در جده عربستان جریان داشت، دو دیدار رده بندی و فینال برگزار شد که با برتری نمایندگان قطر و عربستان همراه بود.

در دیدار رده بندی تیم السد قطر با برتری 29 بر 25 مقابل الفحیحیل کویت به عنوان سومی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا دست یافت. السد در حالی به این نتیجه رسید که توانسته بود در نیمه اول حریف کویتی را با نتیجه 14 بر 12 شکست دهد.

تیم هندبال الاهلی عربستان نیز با برتری 26 بر23 مقابل دیگر تیم عربستانی حاضر در این مسابقات عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. الاهلی در حالی موفق به شکست حریف همشهری خود شد که در نیمه اول با نتیجه 13 بر 10 تن به شکست داده بود.

دو تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و پارس جنوبی به عنوان قهرمان و نایب قهرمان لیگ باشگاه‌های ایران در سال 86 مجوز حضور در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا را داشتند. تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در این مسابقات به عنوان هفتم و پارس جنوبی به عنوان دهم رسید.

رده بندی نهایی این رقابت‌ها بدین شرح است :

1-الاهلی عربستان

2- النور عربستان

3- السد قطر

4- الفحیحیل کویت

5- السد لبنان

6- القادسیه کویت

7- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

8- الاهلی قطر

9- النجمه بحرین

10- پارس جنوبی

11- النواعیر سوریه

12- الجیش عراق

13- السلط اردن

14- الکرخ عراق

15- الصداق لبنان

یازدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 15 تیم از 24 بهمن ماه در جده عربستان آغاز و شب گذشته به کار خود پایان داد.