اطلاعات تکمیلی از فرآیند پیش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر

به گزارش خبرنگاراعزامی به بوشهر ، در فرایند پیش راه اندازی کلیه پارامترها و مشخصات فنی مبنای طراحی باید در محدوده مجاز خود عمل نمایند و به این منظور پس از پایان مونتاژ و نصب سیستم های اصلی و جانبی شرایط رآکتور باید به گونه ای آماده شود که پارامترهای هیدرولیکی وترموهیدرولیکی همانند شرایط عادی بهره برداری بدست آید، با این تفاوت که دراین حالت سوخت اصلی نیروگاه در قلب قرار نمی گیرد و به جای آن از سوخت مجازی استفاده می شود.

این سوخت از نظر ابعاد، اندازه، وزن وشکل هندسی و همچنین به لحاظ مقاومت ساختاری و استحکامی دقیقا مشابه سوخت اصلی نیروگاه است.

از دلایل اصلی استفاده از سوخت مجازی، شبیه سازی شرایط هیدرولیکی قلب رآکتور، تایید نتایج محاسبات مبنای طراحی، آزمایش لرزه و استحکام تجهیزات مدار اول و اصول اطمینان از تحقق الزامات ایمنی هسته ای مطابق ضوابط و مقررات ملی و بین المللی است.

طبق برنامه زمان بندی در دی و بهمن ماه سال جاری از طریق سه پرواز کانتینرهای حامل مجتمع های سوخت مجازی وارد نیروگاه شد که پس از کنترل ورودی و اعلام آمادگی جهت بارگذاری در قلب ، به سالن مرکزی ساختمان رآکتور منتقل شده و پس از باز شدن کانتینرها روی دستگاه مربوطه مجتمع های سوخت مجازی از آنها خارج و در محل انبار سوخت تازه ، فرایند کنترل ابعادی انجام شد و سپس مطابق نقشه جای گذاری، در قلب رآکتور استقرار یافت .

سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر شامل 180 مجتمع(17 مجتمع به صورت رزرو) در دی ماه سال 86 به این نیروگاه حمل شد که پس از انجام آزمایشهای اولیه توسط سوخت مجازی ، در رآکتور بارگذاری خواهد شد.

مجموعه آزمایشهای راکتور و سوخت مجازی مطابق ضوابط جاری برای این نوع نیروگاهها ضروری بوده که متعاقب تحقق موفقیت آمیز نیروگاه مراحل تولید برق را شروع خواهد کرد.

بخشی از فرایند پیش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر اقدام به بارگذاری سوخت مجازی در لوله های سوختی بود که از مدتی قبل در این نیروگاه آغاز شده است.



