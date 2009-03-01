به گزارش خبرنگار مهر، تریلر پلیسی "قتل عادلانه" به کارگردانی جان ایونت با بازی رابرت دنیرو و آل پاچینو تولید سال 2008 آمریکا و مدت زمان آن 101 دقیقه است.

دنیرو و پاچینو در این فیلم جنایی 13 سال پس از فیلم تحسین‌شده "مخمصه" ساخته مایکل مان کنار هم قرار گرفتند. آنها در "قتل عادلانه" نقش دو کارآگاه پلیس نیویورک را دارند که درباره احتمال ارتباط میان قتلی که تازه اتفاق افتاده و پرونده‌ای که سال‌ها پیش با آن ارتباط داشتند، تحقیق می‌کنند.





پوستر فیلم "قتل عادلانه"

فیلم درجه R "قتل عادلانه" با بودجه‌ای در حدود 60 میلیون دلار ساخته شد و فروش جهانی آن حدود 78 میلیون دلار بود. جان لگیزامو، دانی والبرگ و کرتیس "فیفتی سنت" جکسن دیگر بازیگران این فیلم هستند که پاچینو به خاطر بازی در آن نامزد جایزه تمشک طلایی بدترین بازیگر مرد سال بود.

واکنش‌های منتقدان به فیلم متفاوت و بیشتر منفی بود. "قتل عادلانه" در وبسایت سینمایی Metacritic بر مبنای 27 نقد نوشته شده از 100 نمره 36 را به دست آورد. ایونت کارگردان فیلم‌هایی چون "گوجه فرنگی‌های سبز سرخ کرده"، "جنگ"، "خصوصی و شخصی" و "مخمصه سرخ" است.

تریلر جنایی "تماس تصادفی" به کارگردانی بنی چان تولید سال 2008 هنگ کنگ و چین و مدت زمان آن 110 دقیقه است. این فیلم بازسازی تریلر هالیوودی "تلفن همراه" تولید سال 2004 است.

لوییس کو در "تماس تصادفی" نقش مردی را بازی می‌کند که یک زن جوان دائم با تلفن همراه با او تماس می‌گیرد. گروهی از ماموران فاسد پلیس اینترپل با انگیزه‌های پنهان این زن را گروگان گرفته‌اند و ...

باربی هسو، نیک چیونگ و لیو یی دیگر بازیگران این فیلم هستند. بنی چان از فیلمسازان مطرح سینمای هنگ کنگ است و تعدادی از فیلم‌های او از جمله "دو قهرمان" 2004، "برخورد" 2005، "له‌له‌های اجباری" با نام اصلی "راب بی هود" 2006 و "هدف نامرئی" 2007 پیش از این تلویزیون ایران پخش شده است.

فیلم ماجرایی و پر از جلوه‌های ویژه "10 هزار سال قبل از میلاد" به کارگردانی رولند امریش از دیگر فیلم‌هایی است که نوروز 88 از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم 109 دقیقه‌ای با بازی استیون استریت، کامیلا بل و کلیف کرتیس تولید سال 2008 آمریکا است. داستان فیلم در دوره پیش از تاریخ روی می‌دهد و درباره انسان‌هایی است که باید در میان ماموت‌های پشمالو، ببرهای دندان‌خنجری و دیگر حیوانات شکارگر خود را زنده نگه دارند.

"10 هزار سال قبل از میلاد" با بودجه‌ای در حدود 105 میلیون دلار ساخته شد و فروش جهانی آن تقریبا 270 میلیون دلار بود. امریش 53 ساله متولد آلمان است و به خاطر ساخت فیلم‌های پرهزینه در ژانر فاجعه شهرت دارد.

"روز استقلال"، "گودزیلا" و "روز پس از فردا" از دیگر ساخته‌های اوست. امریش فیلم پرهزینه "2012" را آماده نمایش دارد که 10 ژوئیه 2009 به سینماها می‌آید.

به گزارش مهر، فیلم حماسی "قیام اژدها" با نام اصلی "سه امپراتوری: رستاخیز اژدها" ساخته دانیل لی تولید مشترک سال 2008 چین، کره جنوبی و هنگ کنگ است. این فیلم نیز مانند "رد کلیف" جان وو با اقتباس از یک رمان کلاسیک چینی به نام "رومانس سه امپراتوری" ساخته شده که 600 سال پیش نوشته شده است.

داستان "قیام اژدها" در دوران جنگ داخلی در چین روی می‌دهد و درباره نبردهایی است که دوره "سه امپراتوری" و حکمرانی سه امپراتور در چین را به همراه داشت. این فیلم با بودجه‌ای در حدود 25 میلیون دلار ساخته شد و در آن اندی لو، مگی کیو، سامو هانگ و وانس وو نقش‌آفرینی کرده‌اند.





پوستر فیلم "10 هزار سال قبل از میلاد"

"قیلم اژدها" در دو بخش بهترین آهنگساز و طراحی صحنه نامزد دریافت جوایز فیلم آسیا 2009 است. فیلم "به نام پادشاه" با نام اصلی "به نام پادشاه: داستانی از محاصره سیاهچال" به کارگردانی اووه بول تولید سال 2007 آلمان، کانادا و آمریکا است.

جیسن استیتم، ران پرلمن، لیلی سوبیسکی و ری لیوتا در این فیلم بازی می‌کنند و داستان درباره مردی است که می‌خواهد همسر ربوده‌شده خود را نجات بدهد و انتقام پسرش را بگیرد.

"به نام پادشاه" بر مبنای بازی‌های رایانه‌ای "محاصره سیاهچال" ساخته شد و فروش جهانی آن 12 میلیون دلار بود. بول فیلمساز 43 آلمانی بیشتر برای اقتباس سینمایی از بازی‌های رایانه‌ای "خانه مردگان"، "تنها در تاریکی" و... شهرت دارد.

"به نام پادشاه" در پنج رشته از جمله بدترین فیلم و کارگردانی نامزد دریافت جوایز تمشک طلایی 2009 بود و در نهایت بول برای این فیلم جایزه بدترین کارگردان سال را دریافت کرد.