وقوع انقلاب اسلامی ایران تمامی معادلات جهانی را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محمود عباسی شامگاه چهارشنبه در یادواره فاتحان خیبر در محل حسینیه اعظم شهر زنجان با بیان اینکه اکنون جمهوری اسلامی ایران در مدار قدرت، اقتدار و عظمت به پیش می رود، افزود: طی هشت سال دفاع مقدس، نظام اسلامی ایران با توطئه ها و هجمه های زیادی از جانب دنیای شرق و غرب روبه رو بود ولی هیچ یک از این توطئه ها نتوانست در روند اقتدار و عظمت ملت ایران مانع ایجاد کند.

وی با تاکید این نکته که امروز الگوی مهم در جهان است، ادامه داد: وقوع انقلاب اسلامی، تدوام و پیشرفت های کنونی آن موجب شد امروز ملت های جهان از انقلاب ایران الگوبرداری کنند و در برابر استعمار مقاومت نمایند.

سردار عباسی، پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و مقاومت 22روزه حماس و مردم در غزه را از مهمترین تاثیرهای نظام اسلامی در جهان دانست و افزود: امروز در کشورهای مختلف جهان، نظام اسلامی تاثر و نفوذ خود را ایجاد کرده و توانسته به جایگاهی بزرگی دست یابد.

جانشین آموزش فرماندهی کل سپاه پاسداران، عظمت و اقتدار ملت ایران را برگرفته از خون شهدا عنوان کرد و افزود: ملت ایران طی هشت سال دفاع مقدس در برابر دنیای غرب و استعمار ایستادگی کردند.

سردار عباسی با اشاره به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همه تئوریسین‌های آمریکایی و صهیونیستی متحد‌القول بودند که هیچ نهضتی در جهان اسلام در برابر استعمار آمریکایی و صهیونیستی وجود ندارد، ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه را غافلگیر کرد و باعث دگرگونی قدرت‌ها شد.

وی با اشاره به انواع توطئه‌های دشمنان برای شکست انقلاب اسلامی ایران افزود: دشمنان انقلاب اسلامی بعد از این همه توطئه امروز به شکست در مقابل ایران اسلامی اذعان دارند.

سردار عباسی ادامه داد: انقلاب اسلامی را خدا از خطرات حفظ کرد و ما فقط وسیله‌ای در این راه بودیم.

جانشین آموزش فرماندهی کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه هر روز شاهد خفت و خواری دشمنان انقلاب اسلامی ایران هستیم افزود: صدام و منافقان از جمله این دشمنان هستند که به این سرنوشت دچار شده‌اند.

سردار عباسی با بیان اینکه منافقان خود را به طناب صدام بستند و با او نیز غرق شدند، تاکید کرد: دوستان انقلاب اسلامی هر روز سرافرازتر می‌شوند.