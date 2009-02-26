به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله از دومین دوره لیگ دوچرخه سواری باشگاههای کشور در رده سنی جوانان در دو بخش پیست و جاده از پنجم اسفندماه در تهران آغاز شده است. در این مسابقات 84 رکابزن طی پنج روز به رقابت می پردازند.
در فاصله یک روز مانده به پایان مرحله نخست این لیگ رکابزنان زیر بر سکوی نخست مواد داخل پیست و جاده ایستادهاند:
200 متر سرعت: کیانوش صفائیان از تیم نامی نیک مشهد
اسکراچ: طاهر حری از ترافیک تهران
3 کیلومتر: معین جمالی از مس کرمان
4 کیلومتر تعقیبی تیمی: تیم پتروشیمی تبریز
15 کیلومتر تایم تریل انفرادی(جاده): علی خادمی از پتروشیمی تبریز
فردا جمعه نهم اسفند ماه رکابزنان جوان کشورمان مسیر استقامت جاده را در فاز دوم پارک چیتگر طی خواهند کرد.
در مسابقات دوچرخه سواری لیگ جوانان باشگاههای کشور با نظر سازمان لیگ دوچرخه سواری باشگاههای ایران هیچ کدام از هیئتهای استانی اجازه حضور رقابت در کنار دیگر تیمها را نداشتند تا شاهد حضور تیمهای باشگاهی در این مسابقات باشیم.
ترافیک تهران، پتروشیمی تبریز، تربیت بدنی گیلان، مس کرمان، نوسازی مدارس زنجان، شهرکهای صنعتی سمنان، شهرکهای صنعتی همدان، نامی نیک خراسان، شهر سالم خراسان رضوی، مس کرمان، شهرداری مهریز یزد، هلال احمر قزوین و پاسارگاد تهران تیمهای شرکت کننده در لیگ جوانان را تشکیل می دهند.
مرحله نخست لیگ دوچرخه سواری کشور در رده سنی امید نیز فردا با پذیرش تیمهای شرکت کننده و برگزاری مسابقات از روز شنبه دهم اسفند ماه در تهران پیگیری می شود.
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