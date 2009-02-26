5 میلیارد متر مکعب گاز از میدان پارس جنوبی برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، محمدرضا جولایی با اشاره به اینکه میزان 4 میلیارد و 900 میلیون متر مکعب گاز شیرین به خط سراسری تزریق شده است ، اظهار داشت: این میزان گاز در پالایشگاههای فاز های اول تا دهم مجتمع گاز پارس جنوبی تصفیه شده است.



وی با بیان اینکه در این ماه همچنین حدود 8 میلیون بشکه میعانات گازی در مجتمع گازی پارس جنوبی تولید شده است، تصریح کرد: حدود یک میلیون و 900 هزار بشکه از این میعانات گازی به پتروشیمی نوری و 7 میلیون و 700 هزار بشکه به نفتکش ها جهت صادرات تحویل داده شده است.

جولایی میزان گوگرد تولیدی در این مجتمع را 23 هزار تن عنوان کرد و افزود: در بهمن ماه همچنین بیش از 50 هزار تن اتان تولید که به پتروشیمی جم ارسال شده است.



وی خاطرنشان کرد: میزان 108 میلیون مترمکعب گاز شیرین ازاین مجتمع به پتروسیمی پارس واقع درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بهمن ماه 87 صادر شده است.



به گزارش مهر، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین مجتمع تولید گاز کشور، بیش از 40 درصد از گاز مورد نیاز کشور را در پالایشگاه های فازهای 10 گانه خود تامین می کند.

مخازن مشترک گازی پارس جنوبی در خلیج فارس واقع است و بزرگترین مخزن گازی دنیا به شمار می رود و نزدیک به 50 درصد از ذخایر گازی ایران و بیش از 8 درصد از ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است.