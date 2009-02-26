وزیر خارجه کویت وارد بغداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیخ محمد السالم الصباح به محض ورود به بغداد گفتگوهای خود را با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق آغاز کرده است.

بهره برداری مشترک از یکی از میدان های نفتی مرزی، ترسیم مرزهای دریایی و پرداخت غرامت به کویت از جمله مشکلات موجود میان دو کشور به شمار می رود.

کویت دو روز پیش اعلام کرد که تاکنون 13 میلیارد و 300 میلیون دلار به عنوان غرامت و به خاطر تهاجم عراق به کویت در سال 1990 از بغداد دریافت کرده است.

در پی حمله نظامی عراق به کویت در دهه 1990 شورای امنیت عراق را وادار کرد که 5 درصد از درآمدهای نفتی خود را به صندوق سازمان ملل متحد به عنوان غرامت به کویت پرداخت کند.

کویت در ماه ژوئیه گذشته برای نخستین بار از سال 1990 تاکنون سفیر خود را در بغداد تعیین کرد.