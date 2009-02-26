سیدجمال الدین صمصام شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: با دستور شهردار اصفهان، برنامه ریزی های لازم برای عملیاتی کردن فاز دوم تله کابین صفه تا نزدیک قلعه شاه دژ انجام شد.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی فاز دوم تله کابین صفه تا نزدیک قلعه تاریخی شاه دژ آغاز شده است، افزود: مرمت های قلعه شاه دژ از سوی سازمان نوسازی و بهسازی با نظارت سازمان میراث فرهنگی انجام خواهد شد تا جذابیت پارک کوهستانی صفه دو چندان شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به احداث موزه اشیاء کشف شده، قلعه شاه دژ در قسمتی از این قلعه پارک کوهستانی تصریح کرد: این موزه به منظور بازدید گردشگران و علاقمندان و شناسایی قلعه شاه دژ به عنوان یک اثر تاریخی و میراثی در شهر اصفهان احداث خواهد شد.

وی اضافه کرد: فاز دوم طرح تله کابین صفه با مشارکت شرکت سامان گستر اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، از سال 1360 که طرح پارک کوهستانی صفه به عنوان یکی از طرح های اجرای شهرداری اصفهان تهیه می شد توجه به عناصر تاریخی کوهستان صفه مدنظر طراحان و برنامه ریزان طرح قرار گرفت و گزارشی از تاریخچه کوهستان در ادوار تاریخی تدوین شد در میان عناصر تاریخی کوهستان مکانی که بیش از سایر فضاها توجه کارشناسان را به خود جلب کرد، مجموعه قلعه نظامی شاه دژ بود.

این قلعه با بقایایی از حدود چند هزار سال تا کنون در صورتی که راه های دسترسی مناسب برای آن در نظر گرفته شود می تواند از جاذبه های مسلم گردشگری اصفهان باشد و سالانه تعداد قابل ملاحظه ای از گردشگران داخلی و خارجی، کوهنوردان و مردم شهر را به خود جلب کند.

این امکان به غیر از یافته های بسیار با ارزش تاریخی یکی از بهترین چشم اندازهای طبیعی شهر اصفهان از ارتفاعات است که تمامی توسعه شهر، بخش تاریخی و حتی منطقه اصفهان را نمایش می دهد در شرایط کنونی که شهرداری اصفهان توانسته پارک کوهستانی صفه را در مراحل اول به اجرا درآورد که کاری بسیار دشوار بوده است.