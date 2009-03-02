16 گلزار شهدای خراسان رضوی ساماندهی شد

سعید حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: باید با اتخاذ تصمیمات منطبق بر آرمانهای شهدا و برنامه ریزی موضوعات مرتبط به گلزار شهدا، حمایتها و پشتیبانیهای لازم در کارگروه گلزار شهدا تقویت شود.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی بر انتقال فرهنگ شهادت به عنوان یک ارزش در نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر این ارزش در مقابل طوفانهای شدید ایستادگی کرده و در عرصه های مختلف به شکوفایی رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به وجود یک هزار و 448 گلزار و 15 هزار و 893 مزار شهدا در استان افزود: در حال حاضر 280 گلزار و یک هزار و 35 مزار شهدا در خراسان رضوی ساماندهی شده و یا در دست اقدام است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال جاری نیز 16 گلزار و یک هزار و 133 مزار ساماندهی شد.

حسین پور با اعلام اینکه 30 میلیارد ریال اعتبار به ساماندهی گلزارشهدای خراسان رضوی در سال جاری اختصاص یافته است، خواستار بررسی گلزارهای نیمه تمام استان و تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها شد.