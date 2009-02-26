توزیع 1670 تن مواد غذایی نذری در استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی صفرزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حرم مطهر رضوی گفت: در راستای اجرای طرح یکپارچه سازی نذورات، تاکنون پرونده نذوراتی مربوط به هزار و 622 هیئت، مسجد و حسینیه در سیستم ثبت و تعداد 874 ملت کارت برای هیئت های مذهبی صادر شده است.

وی اظهار داشت: در قالب این طرح تاکنون 913 هزار و 567 کیلوگرم برنج اروگوئه، 421 هزار و 900 کیلوگرم روغن نباتی، 154 هزار و 250 کیلوگرم شکر و 180 هزار و 490 کیلوگرم قند برای مصارف ماه محرم و صفر مساجد و هیئتهای مذهبی در سطح استان توزیع شده است.