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۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۲

در سه روز آخر ماه صفر؛

توزیع 1670 تن مواد غذایی نذری در استان خراسان رضوی

توزیع 1670 تن مواد غذایی نذری در استان خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی از توزیع بیش از هزار و 670 تن مواد غذایی در قالب طرح سهمیه نذورات بین مساجد، هیئتهای مذهبی و حسینیه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی صفرزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حرم مطهر رضوی گفت: در راستای اجرای طرح یکپارچه سازی نذورات، تاکنون پرونده نذوراتی مربوط به هزار و 622 هیئت، مسجد و حسینیه در سیستم ثبت و تعداد 874 ملت کارت برای هیئت های مذهبی صادر شده است.

وی اظهار داشت: در قالب این طرح تاکنون 913 هزار و 567 کیلوگرم برنج اروگوئه، 421 هزار و 900 کیلوگرم روغن نباتی، 154 هزار و 250 کیلوگرم شکر و 180 هزار و 490 کیلوگرم قند برای مصارف ماه محرم و صفر مساجد و هیئتهای مذهبی در سطح استان توزیع شده است.

کد مطلب 839883

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