دوچرخه سواری ایران در رده دوم آسیا /سقوط رکابزنان در رنکینگ انفرادی

به گزارش خبرنگار مهر، UCI اتحادیه جهانی دوچرخه سواری اواخرهرماه میلادی براساس امتیازات و حضور رکابزنان در مسابقات قهرمانی و تورهای آسیایی و جهانی رده بندی پرامتیاز آورترین رکابزنان هر قاره را منتشر می کند.

با آغاز فصل رقابتهای دوچرخه سواری جاده در آسیا و جهان رکابزنان تیم ملی کشورمان بهمن ماه سال جاری در تور بین المللی لانگ کاوی مالزی شرکت کردند و هرچند در بین تیم های آسیایی برسکوی اول ایستادند اما درمجموع تیم ها و رده بندی رکابزنان اروپایی حاضر در تورهای آسیایی موفق تر از نمایندگان کشورمان در دومین ماه میلادی سال 2009 بودند.

در این رده بندی که 25 فوریه سال 2009 میلادی منتشر شده است "کریون" از نامیبیا در قاره آفریقا، "آلکولی" از کلمبیا در قاره آمریکا، "پیترو پولی" از ایتالیا در قاره اروپا و "مک دونالد" از استرالیا در قاره اقیانوسیه بر صدر رکابزنان قاره های خود ایستاده اند.

در آخرین رده بندی پرامتیاز آورترین رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی "آیمن بن هسین" از تونس با 179 امتیاز،" عبدالباسط حناچی" از الجزایر با 157 امتیاز و "ماتیا گاواتزی" از ایتالیا با 142 امتیاز بر رده اول تا سوم ایستاده اند.

در بخش رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی، قادر میزبانی با 84 امتیاز و دو پله سقوط درمکان هفتم ایستاده است. امیر زرگری دیگر رکابزن تیم ملی کشورمان در تور لانگ کاوی با 54 امتیاز و چهار پله تنزل عنوان هجدهم را کسب کرده است.

حسین جهانبانیان با شش پله سقوط عنوان بیست و هشتم را دارد. مهدی فریدی هم با 14 پله سقوط در رده شصت و دوم قرار گرفته است. حسین ناطقی و حسین عسگری که در ماه گذشته در رنکینگ قرار نداشتند به ترتیب با قرار گرفتن بر رتبه های صد وششم و صد وبیست ودوم وارد این رنکینگ شده اند.

در بخش برترین تیم های باشگاهی حاضر در تورهای آسیایی به ترتیب تیم دوحه قطر با 66/518 امتیاز، "جیووانی" ویتنام با 335 امتیاز و" کرلو" از سوئیس با 228 امتیاز اول تا سوم هستند. تیم پتروشیمی تبریز صدرنشین تیم های باشگاهی سال 2008 آسیا که در چند ماه گذشته حضور کمرنگی در تورهای بین المللی داشته است تنها با 32 امتیاز از رده نهم به چهاردهم سقوط کرده است. تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز با 13 امتیاز و چهار پله سقوط بر جایگاه بیست و ششم قرار دارد.

در بخش تیم های ملی (بزرگسالان) در آسیا نیز تیم قزاقستان با 198 امتیاز، تیم ایران با 193 امتیاز و تیم ژاپن با 191 امتیاز بدون تغییر در رتبه عناوین اول تا سوم را دارند.

در بخش تیم های ملی زیر 23 سال آسیا نیز قزاقستان، ژاپن و مالزی اول تا سوم هستند و تیم ایران با قرار گرفتن بر رتبه ششم برای نخستین بار در سال 2009 وارد رنکینگ بین المللی شده است.