به گزارش خبرنگار مهر در مشهد این گروه 55 نفره از چهارم اسفندماه جاری تا شب شهادت امام هشتم(ع) خدماتی همچون پذیرایی در وعده‌های مختلف همراه با بسته‌‌های فرهنگی و متبرک حرم مطهر رضوی به زائران پیاده ارائه کردند.

سه پزشک در بخش خواهران و یک بهیار در قسمت برادران در این ایستگاه به مداوا و ارائه فوریت‌های پزشکی و خدمات اورژانسی می ‌پردازند.

همچنین اهدای چادر، مقنعه، جوراب، کفش و دمپایی به زائران برای پیمودن مسیر تا بارگاه امام هشتم(ع) از دیگر خدماتی است که در این ایستگاه ارائه می‌شود.

بر پایه این خبر، در این ایستگاه برنامه‌های فرهنگی از جمله اقامه نمازهای جماعت، ذکر توسل به امام هشتم(ع)، بیان احکام و قرائت ادعیه نیز در جمع زائران مشهدالرضا(ع) اجرا می‌شود.

در قسمت فوریت‌های پزشکی این ایستگاه روزانه به بیش از یک هزار نفر در زمینه خدمات پزشکی، درمان سرپایی و پانسمان خدمت‌رسانی می‌شود.

در این ایستگاه تعداد 7 چشمه سرویس بهداشتی نیز برای استفاد زائران پیاده ایجاد شده است.

