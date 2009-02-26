بینش کودکانه باید در معلمان دوره ابتدایی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا یوسفی عصر پنج شنبه در دوره آموزشی انگیزش در آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مازندران در اردوگاه دانش آموزی این استان در مشهد مقدس افزود: ناب ترین ایده ها در سنین 25 تا 30 سالگی خلق می شود که باید در دانشگاهها به این مقوله توجه جدی شود.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت های تولید تفکر خلاقانه باید در مدارس کشور ایجاد تا استعدادها و تفکرات خلاق دانش آموزان استفاده شود.

کارشناس مسئول آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه انسان هایی که تخلیات خود را گسترش می دهند به تولید علم در جوامع کمک می کنند تصریح کرد: خیال بافی بر مبنای اطلاعات ایده های خلاقانه ایجاد می کند.

یوسفی با بیان اینکه جامعه خلاق، سازمان خلاق و خانواده خلاق به آموزش و پرورش خلاق نیاز دارد یادآور شد: علم خلاق اسیر برنامه های درسی نیست.

این استاد دانشگاه با اعلام اینکه دانش آموز خلاق، آموزش و پرورش وارفته را نمی پذیرد، اظهار داشت: غربی ها با ایده های خلاقانه خود در توسعه آموزشی فراتر هستند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای غربی از پنجاه سال پیش بر مسائل خلاقگیرانه در آموزش و پرورش کار کردند، خاطرنشان کرد: متاسفانه کتب مرتبط با خلاقیت در ایران کمتر تالیف شده است.

وی با بیان اینکه مدارهای فکر کردن به دانش آموزان را باید در مدارس تقویت کنیم گفت: غرب مبنای انسان بودن را به تفکر خلاقانه صورت داده است.

یوسفی با تاکید بر آموزش مفاهیم مورد نیاز جامعه به دانش آموزان بیان داشت: بخش بسیاری از دانش های مدارس سخت و ساکت است.

وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان در مدارس باید صاحب ایده های خلاق بوده و با خلق این ایده ها توسعه علم و آموزش و پرورش را رهنمون سازند.

سید عباس دانش پور، کارشناس آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه 45 هزار کارمند، معلم و فرهنگی مازندرانی از ابتدای سال تاکنون آموزش های ضمن خدمت دیدند از برگزاری دوره های غیرحضوری ضمن خدمت برای معلمان استان تا پایان سال جاری خبر داد.

دوره آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان با حضور 115 نفر از کارشناسان مسئول حراست، بازرسی، گزینش و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق مازندران به مدت سه روز در اردوگاه دانش آموزی مازندران در مشهد مقدس برگزار می شود.