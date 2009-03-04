شهر هفت هزار ساله علی آباد کتول ؛ بهشت اکوتوریسم گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، "کتول" نیز به مجموعه آبادی هایی گفته می شود که در درون دره کوه قرار دارد، زبان رایج اهالی این منطقه طبری و فارسی بوده ولی با این حال گویش های سیستانی، شاهرودی و خراسانی در بین مهاجران رواج دارد.

"کتول" از دو واژه اوستایی "کته" و "اول" تشکیل شده که "کته" به معنای جا و مکان و "اول" به معنای شیب، دره و گودال است.

کوه تکیانو در 22 کیلومتری جنوب شرقی علی‌آباد با ارتفاع دو هزار و 900 متر از جمله جاذبه های تاریخی این شهرستان که سرچشمه رودهای افراخته و کردروی است.

همچنین ققلند (قره‌قلند) با ارتفاع حدود و سه هزار و 39 متر در 27 کیلومتری جنوب علی‌آباد و در هشت کیلومتری جنوب شرقی روستای اَلِستان، کوه نیمه جنگلی گل و کوه نیله ته از دیگر جاذبه های این منطقه است.

رودخانه چاه علی، رودخانه گرجوان ، آبشار زیبای کبودوال جاذبه این شهرستان را دوچندان کرده است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان علی آباد کتول گفت: این شهرستان، بهشت اکوتوریسم استان گلستان به شمار می آید و به توجه بیشتری نیاز دارد.

رضا پورمهدی به خبرنگار مهر افزود: شهرستان علی آباد کتول از شهرستانهای مرکزی استان گلستان است که به دلیل داشتن موقعیت طبیعی مرتبط با مناطق جنگلی از نظر جاذبه های گردشگری موقعیت مناسبی دارد.

وی اظهار داشت: ایجاد امکاناتی چون نمازخانه، فروشگاه، سرویس بهداشتی و ساختمان اطلاع رسانی از جمله اقدامات انجام شده در این مجموعه است.

وی خاطرنشان کرد: احداث سنگفرش مسیر دسترسی به طول ۲۰۰ متر، احداث پل سنگی و دیواره سنگی، ایجاد روشنایی پایه فلزی مسیر دسترسی به پارک کبودوال و انتقال برق فشار قوی و نیز ساخت کمپینگ شامل سکوها، آلاچیق ها، تاسیسات برق و روشنایی کمپ از دیگر اقدامات است.



سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی آباد کتول گفت: با انجام عملیات بررسی و شناسایی کارشناسان این سازمان، پیشینه تاریخی این شهرستان تا هفت هزار سال شناسایی شد.

رضا پورمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درگرگان افزود: در پی نخستین فصل بررسیهای این شهرستان در سال 86 بیش از 130 تپه و بنا که مربوط به دوران پیش از تاریخ و مربوط به دوران تاریخی و اسلامی است در این منطقه شناسایی شد.

وی قدیمی ترین اثر شناسایی شده در این شهر را محوطه ای مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد یعنی هفت هزار سال پیش و جدیدترین آن را مربوط به دوره پهلوی اول دانست.

پورمهدی خاطرنشان کرد: تاریخ این منطقه به هزاره چهارم پیش از میلاد می رسد و باستان شناسان این سازمان برای تعیین دقیق قدمت این شهر بررسی تاریخی غارهای این شهرستان را در دستور کار خود قرار داده اند.

سرپرست میراث فرهنگی علی آباد کتول بیان داشت: پیش از این بررسیها، باستان شناسان تعداد آثار و محوطه های تاریخی فرهنگی این شهرستان را تا 70 اثر تخمین زده بودند که با این بررسیها، باستان شناسان موفق به شناسایی130 اثر دارای ارزش ثبتی در فهرست آثار ملی شدند.

وی یادآورشد: آثار شناسایی شده شامل محوطه، تپه و بناهای تاریخی است و بناهای شناسایی شده متعلق به دوران اسلامی است که شامل چهار حمام، یک بنای مسکونی، یک پل و یک آسیاب آبی است که بیشترین آثار شناسایی شده در بخش جلگه ای شهرستان کتول قرار دارد.

پورمهدی گفت: صنایع دستی رایج این شهرستان مانند قالی، نمد، پارچه های دستباف ابریشمی موسوم به "چوخا" و چادرشب بافی از دیگر جاذبه های این شهرستان به شمار می آید.

معاون فرماندار علی آبادکتول گفت: بیش از 1.5 میلیون مسافر در سال جاری به این شهرستان سفر کرده اند.



سید ابوالفضل حسینی فرد خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی خدمات رسانی به مسافران و گردشگران در منطقه گردشگری کبودوال بیشتر می شود.

وی اظهار داشت: راه اندازی غرفه های فروش، کمپینگ مسافران، سنگ فرش کردن مسیر آبشار و تغییر مسیر دسترسی به منطقه گردشگری از جمله اقدامات صورت گرفته در ارائه تسهیلات و خدمات رسانی به مسافران و گردشگران است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اقلیمی و پتانسیلهای گردشگری فراوان در این شهرستان این منطقه توانسته به عنوان پایلوت گردشگری دراستان مطرح شود.



حسینی فرد گفت: با یرنامه ریزی مناسب جهت ایجاد کمپ نوروزی شبانه روزی، آماده سازی مدارس و تهیه چادر در محلهای مناسب جهت استقرار مسافرین، پاکسازی و نظافت شهرها و روستاها تمهیدات لازم برای پذیرایی از مسافران در نظر گرفته شده است.



معاون فرماندار علی آباد کتول، خواستار تهیه بروشور، پوستر و بنر جهت اطلاع رسانی و راهنمایی بیشتر گردشگران با نقاط دیدنی شهرستان شد.

فرماندار علی آبادکتول گفت: ایجاد سه منطقه ویژه گردشگری این شهرستان به سه میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

علی دنکوب افزود: این سه منطقه ویژه گردشگری که از مصوبات سفر دولت به منطقه بوده در منطقه کبودال این شهرستان در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: همچنین ساخت دو هتل، احداث موزه مردم شناسی و موزه حیات وحش از دیگر مصوبات سفر دولت به منطقه است که در حال اجرا است.

این روزهای که صدای پای بهار به گوش می رسد، شهرستان علی آباد کتول یکی از نقاط بکر و دیدنی استان گلستان برای طبیعت گردی و گذران تعطیلات نوروزی است.

این شهرستان بکر و باصفا و پرجاذبه بیش از 125 هزار نفر جمعیت دارد.