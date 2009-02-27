الزام ایران به پرداخت غرامت 750 میلیون دلاری به بوتاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه، هیئت سوییسی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) که به عنوان ناظر بر مناقشه گازی ایران و شرکت بوتاس ترکیه فعالیت می کردند، ایران را به پرداخت 750 میلیون دلار غرامت به این شرکت ترکیه ای محکوم کردند.

همچنین این هیئت ناظر بین المللی سوییسی ایران را مجبور کرد تا قیمت گاز فروشی خود به ترکیه را کاهش دهد. این در شرایطی است که شرکت گازی بوتاس پس از امضای یک قراداد گازی با ایران در سال 2003 از ایران خواسته بود تا قیمت گاز صادراتی خود را کاهش دهد اما ایران از این خواسته ترکیه صرفنظر کرده بود.

یک مقام ترکی که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد: گازی که از ایران خریداری می کردیم نسبت به بازارهای جهانی از جمله گاز روسیه، 10 درصد گرانتر بود و کیفیت پایینتری داشت.این خبر در روزنامه های امروز صبح ترکیه بازتاب چشمگیری داشته است.