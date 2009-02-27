توافق برای تشکیل دولت وفاق ملی فلسطین/ پایان شکاف و دودستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربی،احمد قریع رئیس هیئت اعزامی جنبش فتح به قاهره در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در قاهره در بیانیه ای اعلام کرد : شرکت کنندگان در گفتگوهای قاهره درباره تشکیل پنج کمیته از جمله کمیته دولت(برای حل مسائل مورد اختلاف) به توافق دست یافتند که فعالیت کمیته ها از دهم مارس آغاز خواهد شد تا ماموریت خود را پیش از پایان مارس انجام دهند.



جمیل المجدلاوی از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز گفت پنج کمیته تشکیل شد که فعالیت خود را از دهم مارس(بیستم اسفند)آغاز خواهند کرد.



وی افزود : این کمیته ها چگونگی تشکیل دولت فلسطینی جدید و تدابیر و زمان برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین و همچنین بازسازی ساختارهای دستگاههای امنیتی بر پایه های حرفه ای و نه گروهی و بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین برای پیوستن جنبشهای حماس و جهاد اسلامی و همچنین آشتی های داخلی را بررسی خواهند کرد.



به گفته مجدلاوی، همچنین توافق شد تا این کمیته ها فعالیت خود را به ویژه درباره تشکیل دولت وفاق ملی پیش از پایان مارس تکمیل کنند.



وی مهمترین دستاورد نشست قاهره را توافق گروهها برای پیچاندن صفحه اختلافات و دودستگی و گشودن صفحه جدیدی دانست که پایه آن، گفتگو باشد و با آزادی بازداشت شدگان سیاسی در کرانه باختری و نوار غزه آغاز شود.



محمد الهندی از رهبران جنبش جهاد اسلامی نیز تاکید کرد در نشست قاهره درباره تشکیل دولت جدید پیش از پایان ماه مارس توافق شد.



وی خاطر نشان کرد : همچنین در این نشست درباره آزادی فوری تمام بازداشت شدگان و منع بازداشت سیاسی و توقف تمام اشکال پیگردها توافق به دست آمد.



جلسات گفتگوی ملی فلسطینی صبح روز پنجشنبه هشتم اسفند با مشارکت تمام گروهها و برخی از شخصیتهای ملی فلسطینی با هدف پایان دادن به شکاف و دودستگی و بازیابی وحدت ملی و بازسازی نهادهای فلسطینی با نظارت مصر برگزار شد.

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