انحلال تیم والیبال پادیسان گنبد منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شدت گرفتن مشکلات مالی در تیم والیبال پادیسان گنبد و نارضایتی بازیکنانی که هیچ مبلغی بابت همراهی این تیم در لیگ 87 دریافت نکرده بودند، والیبال پادیسان گنبد را تا پای انحلال پیش برد. طوریکه هفته پیش صحبت هایی مبنی بر کنارهگیری نماینده استان گلستان از فصل جاری مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور مطرح شد اما حمایت به موقع هیئت والیبال استان گلستان مانع از این شد.
نورقلی نیازی رئیس هیئت والیبال استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مجموع مطالبات بازیکنان تیم والیبال پادیسان گنبد را در سه قسط تقسیمبندی کردیم. قسطهای اول و دوم به طور کامل پرداخت شده است. ضمن اینکه به بازیکنان قول دادیم قسط سوم حقوقشان را هم پیش از پایان رقابتها دریافت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: البته اعضای کادرفنی که به عنوان جایگزین مربیان پیشین مشغول به کار شدهاند، هنوز حقوق خود را دریافت نکردهاند. البته در اولین فرصت و به محض دریافت بودجه مورد نیاز با مربیان تیم نیز تسویه حساب میکنیم.
رئیس هیئت والیبال استان گلستان با بیان اینکه اجازه نمیدهیم طی سالهای آتی وجود مشکلات اینچنینی باعث ایجاد حاشیه در نماینده این استان شود، تصریح کرد: مذاکرات مقدماتی با یکی از کارخانه داران استان انجام دادیم تا بتوانیم از حمایت مالی آن به عنوان اسپانسر برخوردار شویم. هر چند که هنوز نتوانستیم به توافق نهایی دست یابیم، با این حال تلاش خود را تا حصول نتیجه مورد نظر ادامه میدهیم.
تیم والیبال پادیسان گنبد درحال حاضر و با توجه به حذف تیم شهرداری همدان از رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور با 6 برد، 16 باخت و مجموع 27 امتیاز در رده سیزدهم جدول ردهبندی قرار دارد. این تیم دو دیدار باقی مانده خود در مسابقات لیگ برتر را باید به ترتیب مقابل ارتعاشات صنعتی تهران و داماش گیلان برگزار کند.
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