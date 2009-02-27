ابلاغ مصوبه بازار انتشار اوراق مشارکت رهنی مسکن/ تدابیرویژه تامین مالی

محمود جهانی در گفتگو با مهر یکی از محدودیتها و تنگناهای توسعه بخش مسکن را تامین منابع مالی و سرمایه ای عنوان کرد و گفت: از گذشته تاکنون تنها منبع تامین مالی برای بخش مسکن محدود به سیستم بانکی بوده، به نحوی که بخش بسیار ناچیزی از سرمایه های مورد نیاز توسط این سیستم تامین می شد که البته پرداخت تسهیلات نیز از پایداری مناسبی برخوردار نبوده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی عنوان کرد: در سالهای مختلف به دلیل وجود فراز و نشیب های سیستم بانکی برای تامین و پرداخت تسهیلات، بخش مسکن نیز با محدودیت و تنگناهایی مواجه شده، به نحوی که امسال با توجه به سیاست انقباضی بانکها در پرداخت تسهیلات، از سالهای سخت وزارت مسکن و شهرسازی جهت تامین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی بوده است.

تدابیرویژه تامین منابع مالی بخش مسکن

وی با اشاره به اهمیت تامین مالی مسکن در طرح جامع مسکن اظهارداشت: دراین طرح گسترش بازارسرمایه برای بخش مسکن مورد توجه قرار گرفت، به نحوی که ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن بر روشهای نوین و ابزارهای جدید تامین مالی مسکن ناظر بوده است.

جهانی اعلام کرد: استفاده از اوراق مشارکت، بازارثانویه رهن مسکن، صندوقهای تامین سرمایه، تشکیل صندوقهای مستغلات و ساختمان، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری خارجی و ابزارهای دیگری همچون صکوک به عنوان روشهای نوین و ابزارهای جدید تامین مالی مسکن در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن دیده شده است.

بررسی ابزارهای تامین مالی مسکن در کارگروه مسکن

وی در خصوص اجرای روشهای نوین تامین منابع مالی مسکن اظهارداشت: ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن ناظر بر تامین روشهای نوین و ابزارهای جدید تامین مالی مسکن، دارای یک آیین نامه اجرایی است که باید در کارگروه مسکن تصویب شود، این آیین نامه هم اکنون تهیه شده و در حال هماهنگی نهایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد: در هفته های آینده آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به منظور تامین منابع مالی جدید برای بخش مسکن در کارگروه مسکن بررسی و تصویب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: درراستای تامین منابع مالی جدید برای بخش مسکن به صورت همزمان مصوبات خاصی ازکارگروه مسکن اتخاذ شده که قبل از تصویب نهایی آیین نامه اجرایی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به عنوان مثال می توان به تشکیل بازار ثانویه رهن، انتشار اوراق مشارکت رهنی مسکن، تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان اشاره نمود.

ابلاغ مصوبه انتشار اوراق مشارکت

جهانی با بیان اینکه تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان در حال عملیاتی شدن در بخش مسکن است افزود: مصوبه بازار انتشار اوراق مشارکت رهنی ازسوی کارگروه مسکن ابلاغ شده وآیین نامه اجرایی آن دربورس به تصویب رسیده، ضمن اینکه ضوابط احتیاطی آن از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده است.

وی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت به میزان 3 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مسکن و ملی عنوان کرد: در حال حاضر مشکلی برای انتشار اوراق مشارکت مسکن وجود ندارد و بانک مسکن بالغ بر2 هزار میلیارد تومان و بانک ملی هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت انتشار می شود.

تصویب آیین نامه تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان در بورس

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه آیین نامه های تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان در بورس تهیه و به تصویب رسیده است افزود: هم اکنون فراخوان تاسیس این صندوقها از طرف وزارت مسکن و شهرسازی به چاپ رسیده و در حال اجرایی شدن است.

وی اظهارداشت: آیین نامه اجرایی تشکیل صندوقهای مذکور در خرداد ماه امسال تصویب شد و از آن زمان تاکنون آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط احتیاطی آن به تصویب رسیده است.

برنامه های تامین مسکن ویژه دولت نهم نیست

جهانی در ارتباط با اجرای برنامه های تامین مسکن و ابزارهای مالی آن در دولتهای آینده اظهارداشت: از آنجا که برنامه ها در ارتباط با تامین مسکن کم درآمدها و یا تامین ابزارهای مالی و سرمایه ای بخش مسکن بر اساس طرح جامع مسکن مطرح شده؛ لذا ویژه این دولت نیست.

وی در توضیح مطلب فوق افزود: مطالعات طرح جامع مسکن در سالهای 83 -84 انجام شد و به موجب حکم قانون برنامه چهارم و سند راهبردی اجرایی، در سال 85 تهیه و به تصویب رسید، ولی تدوین و اجرای این برنامه ها در دولت نهم محقق شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: طرحها و برنامه های مربوط به بخش مسکن صرفا به موجب تصمیمات و مصوبات دولت اجرایی نشد و علاوه براینکه در تبصره 6 قانون بودجه وارد شد؛ بلافاصله در قالب لایحه ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن به تصویب رسید، ضمن اینکه فرآیند تصویب قانون لایحه بیمه کیفیت ساختمان و لایحه پیش فروش مسکن درمجلس طی شده، البته دو لایحه مذکورهنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

تصویب برنامه های اجرایی مسکن در برنامه پنجم

وی با اشاره به تدوین برنامه پنجم برای بخش مسکن عنوان کرد: برنامه ها و طرحهای این بخش به صورت برنامه های عملیاتی و اجرایی و به عنوان راهکارهای اجرایی در برنامه پنجم مد نظر قرار گرفته و فرآیند تصویب آنها در حال طی شدن است.