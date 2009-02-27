بحث تشکیل ستاد سلامت انتخابات توهین به شعور مردم است/ کاهش 25درصدی قیمت ارزاق

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران درسخنرانی خود پیش ازخطبه های نماز جمعه تهران به حمایت از برنامه های دولت پرداخت و در تشریح رویکرد عدالت محور دولت گفت : دولت توزیع عادلانه ثروت را در کشور آغاز کرده و سهام عدالت پشتوانه ای است برای خانواده های ایرانی که مشکل معیشتی دارند.

وی ادامه داد: تاکنون 22 میلیون نفر در کشور از این امکان برخوردار شده اند که تا سال آینده به 42 میلیون نفر خواهند رسید و هیچ منتی و صدقه ای هم بر سر مردم نیست.

تمدن همچنین با اشاره به اجرای نظام پرداخت هماهنگ گفت: حرکتی که دولت برای افزایش در آمد کارکنان دولت آغاز کرده است ، همان بردن نفت بر سر سفره های مردم است.

مشاور رئیس جمهور توضیح داد: دولت در بودجه سال 88 برای استمرار اجرای قانون خدمات کشوری و نظام پرداخت هماهنگ 9 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کرده و این رویکردی جدی برای حرکت در مسیر عدالت محورانه است.

تمدن ادامه داد : در موضع بنگاههای زود بازده نیز دولت سالانه 1200 تا 1500 میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته است تا به صورت وام در اختیاراقشار مختلف قرار گیرد.وی با اشاره به نقد عملکرد دولت در بنگاههای زود بازده گفت: آمار نشان می دهد بالغ بر 70 درصد این منابع منجر به اشتغالزایی شده است.

به گفته استاندار تهران در این استان تاکنون 2300 میلیارد تومان در قالب وام بنگاههای زود بازده در اختیار مردم قرار گرفته و 120 هزار اشتغال ایجاد شده است.وی با بیان اینکه در استان تهران حدود 230 هزار واحد مسکن مهر در سال 87 پیش بینی شد ، خبر داد: در حال حاضر اسناد زمینها برای همه این واحدها مسکونی در 13 نقطه تهران آماده شده و تقدیم تعاونی ها خواهد شد.

تمدن پیش بینی کرد با موفقیت طرح مسکن مهر تولید مسکن در استان تهران سرعت گیرد و این سرعت بر کاهش قیمت مسکن تاثیر گذار باشد.

استاندار تهران همچنین خبر داد که در دهه فجر امسال 1056 طرح عمرانی در این استان به طور همزمان مورد بهره برداری قرار گرفت.وی احداث 241 کیلومتر خط لوله انتقال گاز تحت عنوان خط پنجم گاز رسانی برای تامین گاز تهران را از دیگر دستاوردهای دولت برای استان تهران خواند و خبر داد: پیش بینی شده است خط انتقال جدید آب برای تهران به طول 80 کیلومتر از سد ماملو احداث شود.

تمدن همچنین از برنامه های استانداری در احداث 5000 کلاس درس جدید در استان و ساماندهی فاضلاب تهران به عنوان دیگر پروژه های موفق استانی نام برد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و بحث تشکیل ستاد سلامت انتخابات یا صیانت از آرای مردم را توهین به شعور و آگاهی مردم خواند. وی تاکید کرد : مسئولان در استانداری تهران وفرمانداریها برای اینکه انتخابات بدون مسئله وبدون حاشیه داشته باشد، آموزشها و آمادگی های لازم را فراهم کرده اند و مطمئنم از این آزمایش مهم با موفقیت وسربلند بیرون خواهیم آمد.

مشاور رئیس جمهور با تاکید اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جهت گیری هیچ امکان دولتی به سمت اشخاص نخواهد بود خاطرنشان کرد: همین دولت انتخاباتی برگزاری کرد که نتیجه اش برای خودش غیر منتظره بود و این نشاندهنده خلل ناپذیری آگاهی مردم و سلامت انتخابات است.

استاندار تهران با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار در استان تهران کار خود را از مدتها پیش آغاز کرده است خبر داد که 23 نمایشگاه بهاره در تهران پیش بینی شده است که با همکاری شهرداری تهران به 30 نمایشگاه افزایش خواهد یافت.

تمدن با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که در آستانه نوروز حدود 10 تا 25 درصد در برخی اقلام ارزاق عمومی کاهش قیمت داشته ایم.

استاندار تهران در پایان خبر داد: برنامه ای برای بهینه کردن عرضه نان در استان تهران پیش بینی شده است.