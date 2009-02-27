ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ترکیب 14 نفره تیم ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد را اعلام کرد که به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) و عباس دباغی (مازندران)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور (مازندران) و احمد امیریان (کرج)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی (مازندران) و سعید داداش‌پور(مازندران)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (همدان) و ایمان محمدیان (مازندران)

84 کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) و اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی)

96 کیلوگرم: سعید ابراهیمی (همدان) و جعفر دلیری (کرمانشاه)

120 کیلوگرم: فردین معصومی (گیلان) و سید محمدرضا آذرشکیب (کرج)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: محسن کاوه، ابراهیم مهربان و اسماعیل دنگسرکی

مدیر تیم: محمدعلی صنعتکاران

گفتنی است رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد روزهای 17 و 18 اسفندماه در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.