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۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

هشدار چین به آمریکا درباره فروش تسلیحات به تایوان

هشدار چین به آمریکا درباره فروش تسلیحات به تایوان

چین امروز به آمریکا هشدار داد فروش تسلحیات به تایوان مانع مهمی در برابر کاهش تنشهای نظامی میان دو طرف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این هشدار در حالی صورت گرفت که گفتگوهای نظامی واشنگتن و پکن پس از پنج ماه تعویق از سر گرفته شده است.

"کویان لیهوا" رئیس هیئت چینی گفت :"روابط نظامی چین و آمریکا همچنان در مرحله دشواری قرار دارد. ما انتظار داریم که طرف آمریکایی اقدامات عملی را برای ازسرگیری و توسعه روابط نظامی اتحاذ کند."

وی تاکید کرد این گفتگوهای دو روزه در پکن به معنای آن نیست که تبادلات نظامی به تعویق افتاده به طور خودکار از سر گرفته خواهد شد.

کویان با اشاره به فروش تسلیحات آمریکا به تایوان افزود:"به صراحت باید بگویم ازسرگیری تبادلات نظامی با توجه به اینکه یک مانع در روابط نظامی تاکنون برداشته نشده، زمان بسیاری طول خواهد کشید."

این گفتگوها سال گذشته و وقتی که واشنگتن از برنامه فروش سلاحهای خود به تایوان خبر داد، به تعویق افتاد.

کد مطلب 840089

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