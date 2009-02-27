سینمای ایران 300 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نبوی امروز جمعه نهم اسفندماه در نشستی رسانهای در محل بنیاد سینمایی فارابی نیازهای سینمای ایران را شش برابر رقم پیشنهادی بودجه سال 88 دانست.
وی با اشاره به مشکل بودجهنویسی در حوزه فرهنگ و هنر افزود: با توجه به رویکرد جدید در حوزههای مختلف معاونت سینمایی که تجلی آن را در جشنواره امسال دیدیم، انتظار داشتیم دوستان در مجلس پاداش خوبی به سینما بدهند. اما متاسفانه آنچه اتفاق افتاده با تصور ما متناسب نیست و با بودجه لاغری روبرو هستیم که نمیتواند کفاف هزینههای سینمای ایران را بدهد.
نبوی ادامه داد: به دنبال اختصاص این بودجه با تعدادی از نمایندگان رایزنیهایی داشته و امیدوارم با مساعدت و همکاری آنها شرایط تغییر کند. متاسفانه سایه سنگین سیاست بر فرهنگ بخشهای مختلف را تحتالشعاع قرار داده است. من در جلسه معارفه از نیاز سینمای ایران به 300 میلیارد تومان صحبت کردم و این مبلغ میتواند پر و بال سینمای ایران را باز کند. زمان آن رسیده که سینمای ایران در سطحی وسیعتر زندگی کند.
قائممقام فارابی با اشاره به اختصاص 56 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر گفت: تنها بخشی از این مبلغ به سینما تخصیص پیدا میکند و حتی اگر تمام این مبلغ به سینما تعلق میگرفت باز هم یک ششم رقمی است که در نظر داشتیم. ما برای اینکه فضای تنفسی سینمای ایران را گسترش دهیم نیاز به اعتبار بیشتری داریم. با اختصاص اعتبار مناسب میتوان امیدوار بود سینمای ایران در خارج از مرزها و خارج از جشنوارهها زندگی کند.
وی ادامه داد: سینمای ایران میتواند در کشورهای اسلامی، خاور میانه و فارسیزبان بازاری پررونق داشته باشد. این سینما که مایه افتخار فرهنگ و هنر این سرزمین است بضاعتهایی بیش از این دارد، اما کمبود بودجه و اعتبار در زمینه سختافزاری و نرمافزاری مانع رشد و پویایی این سینما میشود.
نبوی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اختصاص بودجههای ویژه به فیلمهای "ملک سلیمان" و "راه آبی ابریشم" گفت: فارابی طبق برنامه تلاش میکند عدالت را بین پروژههای مختلف برقرار کند. "ملک سلیمان" و "راه آبی ابریشم" از هزینه و بودجه فارابی استفاده نمیکنند و اعتبار و بودجه جداگانه برای آنها محاسبه میشود که اگر ما آن را به شکل دیگر مصرف کنیم، باید پاسخگو باشیم.
وی گفت: دستگاههای مسئول در تولید این فیلمها اگر بخواهیم اعتبار آنها را جابجا کنیم از ما بازخواست میکنند. متاسفانه درباره بودجه و اعتبار این فیلمها شائبههایی وجود دارد و حاشیههایی را در سینما به وجود آورده، دوستان گمان میکنند بنیاد فارابی با حمایت ویژه از این فیلمها، سایر کارگردانها و فیلمها را مورد بیمهری قرار میدهد.
قائممقام بنیاد سینمایی فارابی گفت: نباید با متر و معیارهایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد حوزه فرهنگ و هنر را ارزشگذاری کرد. سرمایهگذاری در این عرصه نیازمند زمان بیشتر است و رسیدن به نتیجه مطلوب صبر بیشتر میخواهد. متاسفانه این نگاه در تنظیم بودجه فرهنگی وجود دارد و عرصه فرهنگ و هنر از این نوع نگاه لطمه میبیند.
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