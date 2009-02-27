نواقص قانون مصوب شوراها باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، وزیر کشور بعد از ظهر امروز در همایش "استان بوشهر و توسعه پایدار شهری و روستایی" افزود: متاسفانه قبل از انقلاب نگاه عدالت محوری در کشور حاکم نبود و خدماتی به روستائیان ارائه نمی ‌شد و توسعه شهر و روستا نیز بدون نگاه عدالت محور امکان‌پذیر نیست و برای آبادانی کشور به عدالت محوری نیاز داریم.

وی اظهار داشت: برای داشتن توسعه پایدار روستاها باید به عمران، اشتغال، تولید، معماری، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان در روستاها توجه کنیم.

وزیر کشور گفت: تحت پوشش قرار دادن 22 میلیون روستایی در طرح بیمه روستایی، اجرای طرح پزشک خانواده، ترمیم و مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها، ادغام صندوق اشتغال روستایی با صندوق مهر امام رضا(ع) و طرح بنگاه‌های زودبازده از جمله طرح‌های مهمی بوده است که طی سالیان اخیر در جهت توسعه پایدار در روستاها انجام شده است.

محصولی با اشاره به اینکه استفاده از توانایی‌ های بومی جهت توسعه پایدار مورد غفلت واقع شده است، گفت: جهت توسعه باید معماری اسلامی ایرانی و تقویت شوراها مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر 147 هزار و 500 پروژه عمرانی در کشور اجرا شده است، گفت: جهت اجرای این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر 540 هزار میلیارد ریال هزینه شده است.