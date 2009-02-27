جمهوری اسلامی ایران دوست و برادر همه کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز جمعه در دیدار شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشرفت و عزت بحرین را همانند پیشرفت و عزت خود می داند.



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار توسعه روابط مستحکم دوجانبه با بحرین بوده وخواهد بود،گفت:شیاطین و دشمنان دو ملت علاقه ندارند که برادران ما در منطقه از جمله ایران و بحرین از روابط دوستی و حسن همجواری خوبی باهم برخوردار باشند.



احمدی نژاد با بیان اینکه ما همه در پیشرفت، امنیت و روابط پایدار و دوستانه در منطقه شریک هستیم، گفت: برخی قدرت های زورگو در گوشه و کنار با ایجاد شیطنت ها می خواهند در روابط رو به گسترش دو کشور خدشه وارد کنند اما این شیطنت ها به ما می گوید که ما باید بیشتربه هم نزدیک شویم وهم بیشتر با یکدیگر همکاری کنیم و این دوستی و همکاری ها هیچ گونه فرصتی برای فتنه گری شیاطین باقی نخواهد گذاشت.



رئیس جمهور افزود: دشمنان دو ملت سال های طولانی تلاش کردند که روابط برادرانه ما را در منطقه تضعیف کنند، خوشبختانه الان دشمنان ما ضعیف شدند و ما باید در این زمینه با مشارکت و همکاری و برادری، امنیت را در منطقه برقرار کنیم.



شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین نیز در این دیدار با تقدیم بهترین سلام های گرم پادشاه، دولت و ملت بحرین برای دولت و ملت ایران، روابط دو کشور را مستحکم و در جهت منافع دو ملت دانست.



وی همچنین با ابلاغ پیام دوستی و برادری پادشاه بحرین به رییس جمهور کشورمان، از سفر فرستاده ویژه دکتر احمدی نژاد به این کشور تشکر و قدردانی کرد.



وزیرامور خارجه بحرین مواضع دولت ایران را نسبت به کشور متبوعش را برادرانه و درجهت تقویت و استحکام روابط دوجانبه دانست و گفت: برای دولت و ملت بحرین گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.

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