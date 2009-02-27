با بودجه پیشنهادی دولت نمی توان حمل و نقل عمومی را از بحران نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدحسین مقیمی با اشاره به اینکه بودجه پیشنهادی سال آینده تنها معادل 30 درصد از تعهداتی است که مجلس بر اساس قانون مدیریت مصرف سوخت دولت را موظف به پرداخت آن کرده، افزود: پیشنهادات دولت برای حمل و نقل عمومی به حدی کاهش یافته که نمی‌توان امیدی داشت بتوان حمل و نقل عمومی را از بحران نجات داد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: تنها راهی که می‌توان تبعات منفی کاهش بودجه حمل و نقل عمومی پیشنهادی دولت را کمتر کرد استفاده از صندوق ذخیره ارزی است که کمیسیون عمران مجلس به دنبال تصویب آن در بودجه سال آینده است.

دولت در بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری تهران را از استفاده از صندوق ذخیره ارزی محروم کرده است. مقیمی در این باره گفت: استفاده از صندوق ذخیره ارزی در قانون مصوب سال گذشته مجلس هم وجود داشت، اما متاسفانه دولت تاکنون در برابر اجرای مصوبه مجلس مقاومت کرده است.

وی اضافه کرد: مشخص نیست دولت سهم تهران از صندوق ذخیره ارزی را تا پایان سال پرداخت می‌کند یا نه اما به هر حال سال آیند چاره‌ای نداریم جز اینکه برای تامین اعتبار حمل و نقل عمومی از صندوق ذخیره ارزی استفاده کنیم، چون درغیر این صورت توسعه حمل و نقل با مشکل جدی مواجه می‌شود.

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در پایان با تاکید بر اینکه دولت در بودجه سال آینده اعتبار تمام بخش‌ها را کاهش داده تصریح کرد: کاهش اعتبارات کل کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان از سایر منابع برداشت کرد و به بودجه مورد نیاز حمل و نقل عمومی اختصاص داد.