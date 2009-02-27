آثار بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم شهر اعلام کرد در این دوره جشنواره 23 فیلم سینمایی اکراننشده و 12 فیلم به نمایش درآمده در دو بخش رقابتی، دو فیلم در بخش خارج از مسابقه و سه فیلم در بخش کودک و نوجوان به نمایش درمیآید. آثار نمایش داده شده در یک نوبت و فیلمهای اکراننشده در سه نوبت روی پرده میرود.
"ارتفاع 6/45" سیامک شایقی، "بچههای ابدی" پوران درخشنده، "برخورد خیلی نزدیک" اسماعیل میهندوست، "به کبودی یاس" جواد اردکانی، "بیست" عبدالرضا کاهانی، "پاداش سکوت" مازیار میری، "تنها دوبار زندگی میکنیم" بهنام بهزادی، "چهره به چهره" علی ژکان، "حقیقت گمشده" محمد احمدی و "حیران" شالیزه عارفپور از فیلمهای بخش مسابقه فیلمهای بلند سینمایی جشنواره شهر هستند.
از دیگر آثار این بخش میتوان به "خواب زمستانی" سیامک شایقی، "دایره زنگی" پریسا بختآور، "دعوت" ابراهیم حاتمیکیا، "دلخون" محمدرضا رحمانی، "دوزخ، برزخ، بهشت" بیژن میرباقری، "روایتهای ناتمام" پوریا آذربایجانی، "ریسمان باز"مهرشاد کارخانی و "زادبوم" ابوالحسن داودی اشاره کرد.
سایر فیلمهای بخش مسابقه آثار بلند سینمایی عبارتند از "زن دوم" سیروس الوند، "سه زن" منیژه حکمت، "صداها" فرزاد موتمن، "صندلی خالی" سامان استرکی، "طلا و مس" همایون اسعدیان، "کارناوال مرگ" حبیبالله کاسهساز، "کنعان" مانی حقیقی، "ماهوش" محمد درمنش، "مخمصه" محمدعلی سجادی، "مقلد شیطان" افشین صادقی، "نسل جادویی" ایرج کریمی و "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی.
همچنین دو فیلم "درباره الی"اصغر فرهادی و"آواز گنجشکها" مجید مجیدی در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمیآیند و سه فیلم "زمانی برای دوست داشتن" ابراهیم فروزش، "سبز کوچک" غلامرضا رمضانی و "یک وجب از آسمان" علی وزیریان در بخش کودک و نوجوان بینالملل جشنواره به روی پرده میروند.
سومین جشنواره بینالمللی فیلم شهر 12 تا 17 اسفندماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
نظر شما