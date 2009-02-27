به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد سابرینا برجیت وانیه از آلمان، پل دریزن از کانادا، رجینا پسوآ از پرتغال و دانیال سولجیک از اتریش هنرمندانی هستند که همراه با اکبر عالمی به داوری آثار بخش مسابقه بینالملل جشنواره میپردازند.
هر یک از این هنرمندان جوایزی از جشنوارههای معتبر جهانی به دست آورده و هم اکنون به عنوان چهرههای شاخص دنیای پویانمایی شناخته میشوند. پل دریزن نویسنده، کارگردان و پویانمای کانادایی با آثار کوتاه خود بیش از 50 جایزه جهانی به دست آورده و برای فیلم "خانم" نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.
رجینا پسوآ با اولین فیلم خود "شب" که با تراشیدن صفحههای پلاستیکی خلق شده 9 جایزه جهانی به دست آورده است. دومین فیلم وی "داستان تراژیک با پایانی شاد" 26 جایزه گرفته است.
دانیال سولجیک با ساخت چهار فیلم پویانمایی هنرمندی صاحبسبک است که آثاری چون "کیک" 1997، "فیلمی با یک دختر"2000، "میتوانیم خیلی خوب تصورش کنیم" 2003 و "زندگی کوتاه" 2007 دارد.
از معروفترین آثار سابرینا برجیت وارنیه نیز میتوان به انیمیشنهای "بهشت" 1993، "میگرن" 1994، "ساختمان مرکزی"1995 و "فیلم موسیقی" 1996 اشاره کرد.
- آثار باب کرتز انیماتور، تیتراژ و بخشهای پویانمایی کارگردانهای صاحبنام چون استیون اسپیلبرگ و کوئنتین تارانتینو در ششمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران به نمایش درمیآید.
آثار کرتز در بخشی از جشنواره به نمایش درمیآید که به بررسی اهمیت تیتراژ در فیلم اختصاص یافته با عنوان "جادوی قبل از آغاز، باب کرتز و دیگران". در این بخش تیتراژها و بخشهای انیمیشن فیلمهای سینمایی به نمایش درمیآید که در مجموع 19 اثر را شامل میشود.
باب کرتز مدیریت استودیوی انیمیشن "کرتز و دوستان" را بر عهده دارد و تاکنون بیش از 250 جایزه از جشنوارههای بینالمللی به دست آورده که از مهمترین آنها میتوان به جایزه امی و آنی برای یک عمر دستاورد هنری اشاره کرد. کرتز سال 2006 تیتراژ ابتدایی فیلم "پلنگ صورتی" را ساخت و پیش از آن نیز بخش پویانمایی "گزارش اقلیت" را برای اسپیلبرگ و تیتراژ "چهار اتاق" را برای تارانتینو ساخته بود.
- "طعم شکلات" از بخشهای نمایش ویژه ششمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران است که به بررسی فیلمهای سوئیسفیلم اختصاص دارد. در این بخش 12 فیلم از این مؤسسه به نمایش درمیآید.
"کلاغها"، "پسرکی که ماه را دزدید"، "بچههای پشمین"، "فانتسمتیک"، "آلونیسونها" و "گربه دمدمیمزاج" ساخته ناگ آنسورگ، "فصول چهارگانه"، "مرد بدون سایه"و "بازی" ساخته جرج شیزگبل، "جعبه نور"، "مسئله بصری" و"روبرت کریپ" ساخته کلود لایت از جمله این فیلمها هستند.
بنیاد سوئیسفیلم یک مؤسسه تبلیغاتی برای صنعت فیلم سوئیس است که هدف اصلی آن ارتقای فعالیت دستاندرکاران سینمای این کشور از طریق تسهیل در توزیع و تبلیغ تولیدات سینمایی سوئیس در داخل و خارج از این کشور است.
بخشهای دیگر نمایش ویژه جشنواره پویانمایی تهران را نمایش فیلمهایی از نورمن مکلارن، زیباشناسی و پویانمایی، انیمیشن پروجکشن، مروری بر آثار باب کرتز، پشت صحنه فیلمهای انیمیشن، جشنواره جشنوارهها و موسیقی و انیمیشن تشکیل میدهند.
ششمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران از 11 تا 15 اسفند در هفت سالن برگزار میشود.
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