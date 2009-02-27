مسابقات قهرمانی کاراته فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کازرون، این مسابقات امروز با حضور 200 ورزشکار در رده سنی 30- تا 80+ کیلوگرم و با حضور هشت شهرستان استان فارس شامل شیراز، مرودشت، فسا، ممسنی، سپیدان، خرامه، کازرون و سروستان آغاز شد.

رئیس کمیته داوران کاراته بسیج و عضو شورای داوران کشور در حاشیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در کازرون با اشاره به اینکه ورزشکاران رشته کاراته در فارس همواره تلاش دارند که جایگاه واقعی خود را در سطح کشور به دست آورند، افزود: فارس در زمینه داوری این رشته همواره پیشگام بوده و در بخش مباحث مربوط به آموزش داوری نز در سال جاری رتبه برتر را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

حبیب اسماعیلی افزود: قوانین جدید داوری که در میادین جهانی طی این مدت به کار گرفته شده ظرف مدت دو ماه در استان فارس به داوران آموزش داده شده و در شهرستان کازرون نیز مراتب به همین شکل ادامه یافته و در حال حاضر نیز شاهد سطح مناسبی از آموزش داوری در این استان و شهرستان کازرون هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات تا شامگاه جمعه و به طور احتمالی روز شنبه ادامه خواهد داشت.