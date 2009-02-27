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۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

در پایان نیمه اول؛ برتری راه آهن، مس کرمان، ذوب آهن و صبای قم

در پایان نیمه اول؛ برتری راه آهن، مس کرمان، ذوب آهن و صبای قم

نیمه اول دیدارهای روز اول از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری تیم‌های راه آهن، مس کرمان، ذوب آهن و صبای قم به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نیمه اول دیدارهای روز اول از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مقاومت سپاسی شیراز صفر - سایپا کرج صفر

* پاس همدان صفر - فولاد خوزستان صفر

* پیام مشهد صفر - مس کرمان 2
گل‌ها: روح الله بیگدلی (13) و پائولو زالترون (45)

* داماش گیلان صفر - ابومسلم مشهد صفر

* صبای قم 2 - ملوان بندرانزلی صفر
گل‌ها: مهدی خیری (15) و محمد نوری (28)

* استقلال اهواز صفر - ذوب آهن اصفهان یک
گل: محمد صلصالی (23)

* راه آهن شهرری 2 - برق شیراز صفر
گل‌ها: احمد مومن زاده (22) و داود حقی (45)

* سپاهان اصفهان صفر - پرسپولیس تهران صفر

کد مطلب 840163

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