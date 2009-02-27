در پایان نیمه اول؛ برتری راه آهن، مس کرمان، ذوب آهن و صبای قم

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نیمه اول دیدارهای روز اول از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مقاومت سپاسی شیراز صفر - سایپا کرج صفر

* پاس همدان صفر - فولاد خوزستان صفر

* پیام مشهد صفر - مس کرمان 2

گل‌ها: روح الله بیگدلی (13) و پائولو زالترون (45)

* داماش گیلان صفر - ابومسلم مشهد صفر

* صبای قم 2 - ملوان بندرانزلی صفر

گل‌ها: مهدی خیری (15) و محمد نوری (28)

* استقلال اهواز صفر - ذوب آهن اصفهان یک

گل: محمد صلصالی (23)

* راه آهن شهرری 2 - برق شیراز صفر

گل‌ها: احمد مومن زاده (22) و داود حقی (45)

* سپاهان اصفهان صفر - پرسپولیس تهران صفر