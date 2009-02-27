به گزارش خبرگزاری مهر، درملاقات محمد جواد زمانیان سفیرجمهوری اسلامی ایران درآدیس آبابا، با ملس زناوی نخست وزیر اتیوپی، زمینه های بسط روابط دوجانبه و ارتقای مناسبات فیمابین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در این دیدار که به مناسبت حضور سفیر جدید ایران در آدیس آبابا صورت پذیرفت زمانیان با ابراز آمادگی ایران برای تقویت مناسبات جاری گفت : اتیوپی از اهمیت خاصی در حوزه شاخ آفریقا برخوردار است و با توجه به ویژگیهای ژئواستراتژیک این کشور و پایتخت آن، که از آن به عنوان پایتخت سیاسی آفریقا نامبرده می شود،اتیوپی دردیپلماسی آفریقای ایران جایگاهی منحصر به فرد دارد.



ملس زناوی، نخست وزیر اتیوپی نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات تاریخی دو ملت ایران و اتیوپی گفت: دولت اتیوپی اهتمام جدی به بسط مناسبات با دولت ایران دارد و امیدواریم این مناسبات بخصوص در حوزه های اقتصادی ازتحرک بیشتری برخودار شود و جایگاه واقعی خود را در روابط پیدا کند.

وی افزود: درکنار شرکای تجاری فعلی ما ازجمله چین، هند و ترکیه، سهم ایران در بازار اقتصاد و صنعت اتیوپی کمتر محسوس است و با توجه به قابلیتهای فراوانی که ما از اقتصاد و صنعت ایران سراغ داریم این کشور می تواند نقش فعال تری در عرصه تجارت و صنعت اتیوپی ایفا کند.



زمانیان نیز با اشاره به پیشرفتهای پس از انقلاب ایران در عرصه فن آوری های پیشرفته و انرژی های نو گفت:هم اکنون روند صدور خدمات فنی مهندسی ایران به کشورهای مختلف روبه افزایش است و درحوزه کشورهای آفریقایی در زمینه صنعت ماشین سازی، دارو و درمان، سد سازی و کشاورزی فعالیتهای خوبی انجام شد و روند همکاریها رو به افزایش است.

وی با ابراز آمادگی کامل ایران برای توسعه همکاریها ی اقتصادی با اتیوپی در زمینه های مذکور افزود: مطمئنا با توجه به علاقه و ظرفیتهای فراوان همکاری دو کشور، درآینده ای نزدیک شاهد تحول درمناسبات اقتصادی خواهیم بود واین امر مستلزم افزایش مراودات مقامات دولتی و بخش خصوصی دو کشور به منظور آشنایی بیشتر با زمینه های همکاری است.

اتیوپی با جمعیتی بالغ بر 78 میلیون نفر سومین کشور پرجمعیت آفریقا و نزدیکترین آنها به خاک جمهوری اسلامی ایران است .