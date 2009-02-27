تساوی سپاهان و پرسپولیس برای دوری از قهرمانی/ محرومیت دو سرخپوش

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 15 امروز به قضاوت خداداد افشاریان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

در این دیدار دو تیم فوتبال پایاپایی را به نمایش گذاشتند و موقعیت هایی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند اما در پایان بازی بدون گل به پایان رسید تا سپاهان و پرسپولیس همچنان در رده های چهارم و سوم قرار داشته باشند.

در این دیدار خداداد افشاریان به حمیدرضا علی عسگر ، ابراهیم توره ، رحمان رضایی و کریم باقری کارت زرد نشان داد که در این میان باقری و رضایی سه اخطاره شدن و دیدار بعدی پرسپولیس را از دست دادند. ضمن اینکه جلال اکبری ، عبدالوهاب ابوالهیل ، عماد رضا و محسن بنگر نیز از تیم سپاهان اخطار گرفتند.

پرسپولیس با این تساوی 49 امتیازی شد و در رده سوم باقی ماند و تیم سپاهان نیز با 48 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.